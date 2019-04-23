DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5 (Havadan Görüntülerle)

1-DİLEKLERİNİN KABUL OLMASI İÇİN AYA YORGİ'YE TIRMANDILAR Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-/İSTANBUL(DHA)

Büyükada'nın 204 metre ile en yüksek noktasında bulunan Yüce Tepe'deki Aya Yorgi Kilisesi'ne binlerce kişi akın etti. Ziyaretçiler dileklerinin kabul olması için Azap Yokuşu'nu tırmandı, kiliseye mum dikti.

Hristiyan inanışına göre, 23 Nisan ve 24 Eylül olmak üzere yılda iki gün, Azap Yokuşu'nu çıplak ayakla ve dallara bağlanan iple çıkılıp, kilisenin duvarına mum dikildikten sonra dilek tutuluyor. Dilekler kabul olduğu zaman tekrar kiliseye gelip kimileri şeker dağıtıyor, kimileri ise kiliseye yağ getiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Büyükada'ya gelmeye başlayan vatandaşlardan bazıları kiliseye kadar adadaki faytonları kullanırken, bazı vatandaşlar da yürümeyi tercih etti. BAŞARI, KISMET, ÇOCUK, EV…

Birbirinden farklı iplerle Azap Yokuşu'nu adeta renk cümbüşüne döndüren ziyaretçilerin dilekleri arasında ev sahibi olmak da var, torununun sınavında başarılı olmasını isteyen de...

Çocuk dilediklerini belirten Ufuk Direk, "Çocuk için ip aldık. Adaya daha önce çok geldim ama bu niyetle ilk defa geliyorum. Ben yaklaşık 18 sene önce bunu duymuştum. İnsanların dünyası umut ve dilek kapısıdır. Bu kadar insan buraya dileklerini iletmek için geliyor. İnanç meselesi. İşe dinsel olarak değil de inanmak olarak bakmak gerekiyor. Herkes buraya bir umut kapısını kendi çapında aralamak için geliyor." dedi.

Suadiye de oturan Müberra Yükselir de, "Geçen sene tesadüfen geldim. Şeker dağıtıyorlardı, torunum da sınava girecekti ben de onun niyetine aldım. Dilek diledim ve kazandı. Şimdi şeker dağıtıyorum." ifadelerini kullandı.

Dilek dilemeye çok geldiğini belirten Sema adlı kişi ise, "Dilek dilemeye ve arkadaşımı gezdirmeye geldim. Merak ediyordu aldım geldim. Mum yakıyorsun ve dilek diliyorsun, olursa yağ getiriyorsun buraya. Daha önce dileğim çok kabul oldu. Yağ getirdim. Getirilen yağlardan mum yapıyorlarmış." Şeklinde konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Emilia Clarke hakkında az bilinen gerçekler! SOLOTÜRK Mersin’de nefesleri kesti Garnizon Komutanı HDP eş başkanlarıyla tokalaşmadı

AZAP YOKUŞU TIRMANIŞI

204 metre yükseklikteki tepeye çıkan ziyaretçiler, kimi zaman Azap Yokuşu'ndaki insanlarla dua etti, kimi zaman ise ilahi söyledi. İzdiham yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Kilisenin etrafında uzman köpekle bomba araması yapıldı. Bu sırada kilise üzerinde ve çevresinde bir polis helikopterinin de önlemlere destek verdi. Aya Yorgi Kilisesi'ne ulaşan ziyaretçiler almış oldukları rengarenk ve hepsinin farklı anlamı olan mumları yakarak kiliseye ve çevresindeki duvarlara dikti. Dileklerin yazıldığı kağıtlar ise dilek kutularına atıldı. Dilek tutma işlemlerini tamamlayan ziyaretçiler, kilise ve etrafında hatıra fotoğrafı çekildi. MUMLARIN ANLAMI

Hristiyan inancına göre, Efes'te Meryem Ana Evi'ni ziyaret edenler hacı oluyor. Aya Yorgi'ye gelenler ise "yarı hacı" kabul ediliyor.

Mumlarda her rengin anlamı ise farklı: Turuncu: Okulda başarı, Kırmızı: Aşk, Lacivert: İş ve araba, Beyaz: Sağlık, Yeşil: Para, Mavi: Kariyer, Sarı: Şans, Pembe: Kısmet, Mor: Çocuk sahibi olmak.

Görüntü Dökümü:(Havadan görüntülerle)

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-Faytona binen insanlar

-Yürüyen insanlar

-İp bağlayan ziyaretçiler

-İlahi söyleyen insanlar

-Bomba araması yapan k-9 köpeği

-Kilise önünden ve içinden detaylar

-Polis helikopterinden detay

-Röportajlar

23.04.2019 - 16.21 Haber Kodu : 190423198 =========================================== 2-AVCILAR'DA 'TELEFON KAVGASI' KAMERADA Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da iki aile arasında telefon alışverişinden kaynaklandığı öne sürülen kavgada bir otomobile pompalı tüfekle ateş açılarak, sopalı saldırı düzenlendi. Kavgada, iki kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi, Fatih Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, ikinci el telefon alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle bir otomobile pompalı tüfekle ateş açıldı, ardından genç bir kız elindeki sopa ile otomobile doğru yöneldi. Otomobilde bulunan sürücü ile bir kişi hafif yaralandı. Olay üzerine iki tarafın yakınları birbirlerine saldırmak istedi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kısa sürede olaya müdahale etti. İki aileden kadınların da kavgaya katılması üzerine polis bir biber gazı sıkarak, kavgayı ayırdı. İki yaralı ambulansta tedavi altına alınırken, ön ve yan camı patlayan otomobil incelenmek üzere çekici ile caddeden götürüldü.

Öte yandan telefon kavgası sokakta bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde pompalı tüfek olan bir kişi sokakta koşuyor. Arkasından gelen ve kadın da park halinde bulunan otomobile elindeki sopayla vuruyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Elinde pompalı tüfekle koşan kişi

-Arkasından gelen kadın

-Kadının sopayla otomobile vurması

(AKTÜEL)

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Genel ve detaylar

23.04.2019 - 17.12 Haber Kodu : 190423225 =============================================== 3-ÜSKÜDAR'DA DRİFT YAPAN TRAFİK MAGANDALARI YAKALANDI -Ehliyetsiz çıkan 2 sürücüye ceza kesildi. Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Üsküdar'da trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareket yapan iki otomobil sürücüsü yakalandı.

Üsküdar'da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareketi yaptı. Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi. Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Harekete geçen polis iki sürücüyü gözaltına aldı. İkisi de ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücülere ve otomobillerini kullanmaları için onlara veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira para cezası kesildi.

EHLİYETSİZ ÇIKTILAR

Üsküdar'da bir cadde üzerinde çekilen görüntülerde birbiri ardına caddeye drift yaparak giren iki sürücü çevrede bulunanları korkulu dakikalar yaşatmıştı. Sürücüler tehlikeli sürüşleri sırasında park halindeki bir otomobile çarpmaktan son anda kurtulmuşlardı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilen sürücüler C.U. ile O.K. kısa sürede yakalandı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin ehliyetlerinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz trafik magandalarına ve onlara kullanmaları için otomobil veren araç sahiplerine toplam 18 bin 92 lira ceza kesildi. TOPLAM 18 BİN 92 LİRA CEZA KESİLDİ

Araç sürücüsü C.U.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ayrıca otomobili emanet veren araç sahibine de 2 bin 18 lira ceza kesildi. Diğer sürücü O.K.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi (Drift) veya kendi etrafında döndürülmesi maddesinden 5 bin 10 lira, sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan 2 bin 18 lira ve yine aracı ehliyetsiz bir kişiye kullanması için verdiğinden dolayı otomobilin sahibine 2 bin 18 lira ceza kesildi. İki trafik magandası ile otomobillerin sahiplerine kesilen ceza miktarının toplamda 18 bin 92 lira olduğu belirtildi.

KARAKOLA SEVK EDİLDİLER

Ayrıca sürücüler C.U. ve O.K. Türk Ceza Kanununun 179/2 "Kara, Deniz Hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç (3) aydan iki (2) yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." maddesinden adli işlem yapılmak üzere Doğancılar Şehit Mustafa Tuncer Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Görüntü dökümü

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-Drift anı cep telefonu görüntüsü

-Şüphelilerin karakola getirilmesi

23.04.2019 -17.23 Haber Kodu : 190423232 4-KUŞTEPE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU Müslim SARIYAR-Harun UYANIK-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birliği ekipleri Kuştepe Mahallesi'nde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda aranması olan bir kişi de gözaltına alındı. Öte yandan uyuşturucu madde gömülmüş ihtimali üzerine bir gecekondunun arka bahçesinde de kazı yapıldı.

23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15,00'de bir araya gelen ekipler, Kuştepe Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Girdikleri evlerde aramalar yapan ekiplere narkotik köpekleri de eşlik etti. "15 Temmuz Şehidi Fahrettin Yavuz" adı verilen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda aranması bulunan 1 kişi ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Boş bir arazide de polis uyuşturucu saklanmış olabileceği ihtimaline karşı kazı da yaptı. Kazı çalışmalarında uyuşturucuya rastlanmadı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin evlerde araması

-Genel görüntü

-Polis helikopteri görüntüsü

-Kazı yapılırken görüntü

-Narkotik köpeği görüntüsü

-Özel harekat polisi görüntüsü

23.04.2019 -17.10 Haber Kodu : 190423223 ========================================== 5- 23 NİSAN'I ÇALIŞARAK GEÇİRDİLER Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta sevinçle kutlanırken bazı çocuklar ise ailelerine maddi katkı sağlamak için çalıştı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların katıldığı etkinliklerle tüm yurtta kutlandı. Etkinliklerin gerçekleştiği bir diğer adres ise Maltepe, Küçükyalı'daki Küçükyalı Elginkan İlköğretim Okulu'ydu. Küçük Berat yaşıtları okulda 23 Nisan'ı kutlarken okulun karşısında çiçek satan ablasının tezgahına çiçek taşıdı.

Beyoğlu'nda da çocukların trafik ışıklarında ve yavaşlayan trafikte sürücülere su, kağıt mendil satarken kameraya görüntüleri yansıdı. Çocukların tehlikeye aldırmadan zaman zaman araçların arasına dalarak satış yaptıkları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Çiçek taşıyan çocuk

-Çiçek tezgahı

-Ablanın konuşması

-Okuldan görüntüler

BEYOĞLU

-Trafik ışıklarda su satan iki çocuk

-Sürücülere kağıt mendil satan kız çocuğu

-Çocukların araçları arasına geçerek satış yapması

-Genel ve detay

23.04.2019 -16.40 Haber Kodu : 190423210 ====================================== 6-EKREM İMAMOĞLU, BEYLİKDÜZÜ'NDE ÇOCUKLARLA ZEYTİN AĞACI DİKTİ Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı (Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde bulunan Yaşam Vadisi'nin 2'inci etabında 8 ülkeden gelen çocuklarla zeytin ağacı dikti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki törende konuşan İmamoğlu, "İstanbul'un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğleden sonra Yaşam Vadisi 2. Etap'ta ağaç dikme törenine katıldı. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu, çocukları ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan etkinliğe İstanbullu çocukların yanı sıra Pakistan, Rusya, Meksika, Hindistan, Estonya, Kuzey Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden çok sayıda çocuk katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu, "Tabii bugün çocukların günü. İstanbul'un bir çocuk kenti, çocuk dostu bir kent olmasını istiyoruz. O yüzden de onların eğitimleri ile gelecekleri ve sağlıklı yaşam alanları ile buluşmaları ile ilgileneceğiz. İyi duyguları yönetmek için iyi düşünmek lazım. İyi düşünmeniz için de bence çocukları dinlemeniz lazım. Çocuklar hiçbir zaman size kötü temennide bulunmazlar. Hep iyi şeyler söylerler. Ben onları çok dinledim. Çocukların sesi ve sevgisi bize çok yol gösterdi. İnanın bugün bu görevimi büyük bir coşku büyük bir enerji ile yapabiliyorsam beni en fazla besleyen çocukların sevgisi ve çocuklara olan borcum. O duygularla çok enerjik ve çok çalışkan oluyorum" dedi.

"ZEYTİN AĞAÇLARINI DÜNYA BARIŞI VE ÜLKEMİZİN İÇ BARIŞI İÇİN DİKECEĞİZ"

İmamoğlu, "Umuyorum çocukların sevgisi hiç eksilmesin ve İstanbul'a en simgesel çocuk mesajını belki de Yaşam Vadisi'nden vereceğiz. Bu çocuklar hayatları boyunca bu Yaşam Vadilerini sahiplenip ve buralara zarar verilmelerine izin vermeyecekler. Ben İstanbul'un çocuklarına artık, Yaşam Vadileri Çocukları, diyeceğim. Onların hem yeşile olan inançları, hem de hayata bağlılıklarını geliştireceğini biliyorum. Birazdan zeytin ağaçlarını dünya barışı ve ülkemizin iç barışı için dikeceğiz. Tüm dünya için iyi dileklerimizi ve dualarımızı gönderelim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Ekrem İmamoğlu, 8 ülkeden gelen çocuklarla birlikte zeytin ağacı dikti. Daha sonra çocuklarla birlikte ağaca can suyu veren İmamoğlu, program sonunda çocuklara hediye dağıttı. Görüntü dökümü:

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-İmamoğlu'nun Yaşam Vadisi'ne gelişi

-İmamoğlu'nun çocuklarla fotoğraf çektirmesi

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun çocuklarla birlikte ağaç dikmesi

-Genel ve detay görüntüler

23.04.2019 - 16.25 Haber Kodu : 190423200