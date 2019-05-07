DHA İSTANBUL BÜLTENİ 5

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Bebek'te bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Kasığındaki atar damarı kesilmesi sonucu aşırı kan kaybeden Afgan işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Beşiktaş Bebek Mahallesi, Ayaz Bostanı Çıkmazı sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesi (taş kesmede kullanılan makine) ile kesmeye çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığındaki atar damarı kesildiği belirlenen Afgan işçinin aşırı kan kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri inşaat alanında delil incelemesi yaptı. Ceset, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Serdar Seyitoğlu ile Mustafa Seyitoğlu katıldı. Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, FETÖ/PDY'nin silahlı bir terör örgütü olduğunun Yargıtay kararlarınca anlaşıldığını belirterek, Seyitoğlu tatlıcılık ünvalı firmanın ortakları olan sanıklar Serdar ve Mustafa Seyitoğlu'nun akraba olduklarını, sahip oldukları firmanın bir çok şubesinin bulunduğunu, buradan elde ettikleri mali kaynakla örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları ifade edildi. Mütalaada, "Sanıkların işveren sıfatı ile sahip oldukları gücü kullanarak şirket çalışanlarının örgüte himmet adı altında örgüte bağış yapmaya, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayı, kurban bağışı yapmaya, örgüte finans desteği sağlayan kapatılan 'Kimse yok mu' derneğine para yatırmaya zorladıkları, çalışanların maaşlarından örgüt adına kesintiler yaptıkları, çalışanların bir kısmının işlerini kaybetme korkusuyla, bir kısmı da yükselmek amacıyla duruma sessiz kaldığı anlaşılmıştır. Sanıkların örgüte müzahir evlerde kalan örgüt mensuplarının tüm ihtiyaçlarını karşıladığı, Beylikdüzü'ndeki şirket merkezinde haftalık 9-10 kişinin katılımı ile örgütsel toplantılar düzenledikleri, bu toplantılarda örgüt elebaşına ait video görüntülerinin izlendiği, yine kitaplarının okunduğu, bu toplantılara yurt dışına kaçtığı için hakkında ayrı işlem yapılan Celal Karahan'ın sözde imamlık yaptığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MÜTALAADA 15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ Sanıklar ile örgüt arasında organik bağ kurulduğu belirtilen mütalaada, sanıkların terör örgütünün hiyerarşisinde yer alarak örgüt üyesi oldukları anlaşıldığı kaydedildi. Mütalaada sanıklar Serdar Seyitoğlu ve Mustafa Seyitoğlu'nun "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi. Mütalaada, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise atılı suçların unsurlarının oluşmadığından ayrı ayrı beraatlarine karar verilmesi istendi. Söz alan sanık Mustafa Seyitoğlu, "Örgüt üyesi değilim. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık Serdar Seyitoğlu ise savunmasını yapmak üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

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5- KADIKÖY'DE EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy'de eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Türkay Cucur, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de dün eşi Billur Cucur'ü bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Türkay Cucur, emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

Türkay Cucur savcılık sorgusunda, eşi ile 2009 yılında evlendiklerini, bir süre sonra aralarında şiddetli geçimsizlik başladığını dediği öğrenildi. Eşinin psikolojik sorunları olduğunu savunan Türkay Cucur, "Kendisini tedavi ettirmek amacıyla birkaç kez hastaneye yatırdım. Yeşil reçeteye bağlı ilaçlar kullanıyordu. Bu süreçte eşimle aramızda problemler oluştu" dedi.

CİNAYETİ NASIL İŞLEDİĞİNİ ANLATTI

4 yıl önce iş yerinde geçirdiği iş kazası nedeniyle çalışmadığını söyleyen Türkay Cucur, "Yaklaşık 20 günden beri evden çıkmadım. 6 Mayıs 2019 tarihinde 04.00'da eşimin ilacını verdim. Konuşmaya başladık. Bunalım içerisinde kendisini yastıkla boğmaya çalıştım. Elime sivri uçlu bir demir parçası geçti, sussun diye bir kaç kez vurdum. Bana, 'sana eziyet çektirdim istersen öldür beni' dedi. O arada 'komşular yetişin' diye bağırıyordu. Aramızda arbede oldu. Kapıya doğru koştu. Mutfaktan aldığım küçük ekmek bıçağı ile kendisine vurmaya başladım. O sırada bıçak kırıldı, başka bıçak aldım saplamaya başladım. Kaç defa sapladığımı bilmiyorum" dedi.