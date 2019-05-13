DHA İSTANBUL BÜLTENİ -5

(geniş haber)

1- İBB MECLİSİNDE ULAŞIM VE SUDA İNDİRİM TEKLİFİ İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi toplantısında AK Parti grubunun sunduğu 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci Akbil'inin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi ve su fiyatlarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen tarife değişikliği teklifleri oy birliğiyle kabul edilerek komisyonlara gönderildi. İBB Meclisi, İBB Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığında toplandı. Konuşmaların ardından AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Milli Mücadele'nin 100. Yılı olan 19 Mayıs'ta ve Ramazan Bayramı boyunca İstanbul genelinde İETT, metro ve vapurların ücretsiz olması, aylık öğrenci Akbil'inin 85 liradan 40 liraya düşürülmesi ve su fiyatlarında yüzde 40 indirim sağlaması beklenen tarife değişikliği tekliflerini sundu. Teklifler oy birliğiyle kabul edilerek komisyonlara gönderildi. Tekliflerin Çarşamba günü karara bağlanması bekleniyor. Bunlar da ilginizi çekebilir Otomobili otopilota alıp cinsel içerikli film çektiler MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler Kayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyor

Görüntü Dökümü: ------------- -Meclis toplantısı -Konuşmalardan görüntü -Detaylar ================================ (ÖZEL)

2- KARTAL'DA YANGIN: GENÇ KADININ CANSIZ BEDENİ BULUNDU Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Kartal'da yangın çıkan daireye giren itfaiye bir kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

3 yıl önce eşini kaybeden Feride Genç (37), 4,5 yaşındaki çocuğuyla, Petroliş Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede yaşıyordu. Feride Genç bu sabah çocuğunu kreşe bıraktıktan sonra işe gitmeyerek, evine döndü. Genç'in kaldığı dairede saat 13.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı yoğun duman kapladı. Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yoğun duman çıkan dairenin kapısını kırarak, içeriye girdi. Ekipler yangına müdahale ederek duman tahliyesi yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Feride Genç'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri yangın çıkan dairede inceleme yaptı. Hayatını kaybeden kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kadının komşusu, "Evdeydik. Komşular camdan çıkan dumanı görmüşler. Komşular kapıyı açmaya çalışmışlar, açamamışlar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın çıkan daire

-Ekiplerden detay

-Kapı önünde bekleyen komşular

-Daire içine çekilen olay yeri şeridi

-Binadan detaylar

-Komşusu ile röportaj

-Kadının fotoğrafı

Cep telefonu kamerası

-Kadının binadan çıkarılması

-Kadına kalp masajı yapılması

-Yakınlarının sinir krizi geçrimesi

-Genel detay ====================== 3- MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YILDIZ: KESİN KARAR OLDUĞUNU BİLE BİLE İTİRAZ ETTİLER Ümit UZUN-İdris TİFTİKÇİ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA)

MHP'nin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili olarak, "6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili kararını verdi. Bu kesin bir karardı. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler." dedi.

MHP genel başkan yardımcıları, il yönetim kurulu, ilçe başkanları ve meclis üyeleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

MHP İstanbul İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantı öncesi Genel Başkan Yardımcıları İsmail Faruk Aksu, İzzet Ulvi Yönter ve Feti Yıldız açıklama yaptı. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP ve İYİ Parti'nin itirazlarının YSK tarafından reddedilmesiyle ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"6 Mayıs günü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerle ilgili kararını verdi. Bu kesin bir karardı. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer bunun kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler. Sebebi sorulduğunda da tarihe not düşmek için bunu yapıyoruz, savunmasında bulundular. Kesinleşmiş bir karara karşı karar düzeltme yoktur. Beklediğimiz şey reddi yolundaydı. Gerçekten de çok uzun görüşmeden, kesinleşmiş kararı gerekçe göstererek görüşülmeye gerek yoktur, diyerek reddettiler. Aksi yönde bir karar vermesi mümkün değil, hukuku mevzuatı hiçe saymış olurdu. 24 Haziran seçimleri iptal olsun diyorlar. Delil var mı? Yok. Hızını alamadılar 46 seçimlerine de gitselerdi"

"SIRA HAKKIN, HAKLISINA DEMOKRATİK TESLİMİNE GELDİö

Araştırma ve Strateji Geliştirme'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, İstanbul'a çok önem verdiklerini belirterek, "Cumhur İttifakı'nın İstanbul'da başarılı olmasını hedefliyoruz. Bunun için milliyetçi ülkücü hareket üstüne ne düşüyorsa yapacak. Sayın Binali Yıldırım'ın 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı olması konusunda çok çalışacağız. 3 bölge koordinatörümüz ve Genel Koordinatörümüz Sayın Edip Semih Yalçın ile birlikte İstanbul'da genel başkanımızın görevlendirmesiyle karargahlarımızı kurduk. 39 ilçemiz bir ve beraber. 23 Haziran'a inanıyoruz. Binali beyin zaferine de inanıyoruz" diye konuştu.

"31 Mart'ta İstanbul'daki usulsüzlüklerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin, sandık yolsuzluklarının YSK'dan dönmesi sevindiricidirö diyen Yönter, "Şimdi sıra hakkın haklısına demokratik olarak teslimine geldi. Bu nedenle 23 Haziran bizim için çok önemli, İstanbul için çok önemli" dedi. "BU YOLSUZLUĞA BİR DAHA YOL VERMEYECEĞİZö

"31 Mart'ta yapılan seçimlerde sandığın içine kirli bir el girdiö diyen Feti Yıldız, "Bu yargı kararıyla da kesinleşti. 23 Haziran'da bu yolsuzluğun, hırsızlığın, arsızlığın tekrarlanmaması için hukuktan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tüm 80 ilimizdeki hukukçu arkadaşlarımızı 21 ve 27 Haziran arasında davet ettik, İstanbul'da olacaklar. Bu yolsuzluğa bir daha yol vermeyeceğiz."

Görüntü Dökümü:

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-Açıklamalar

-Toplantı detaylar ======================= 4- TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ PEŞ PEŞE İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

"Denizkurdu -2019" tatbikatına katılmak için 4 Türk savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçip Karadeniz'e açıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı "Denizkurdu-2019" bu sabah başladı. Tatbikatın bir ayağı da Karadeniz'de icra edilecek. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 4 savaş gemisi saat 15.30 sıralarında Marmara Denizi'nde İstanbul Boğazı'na girdi. Kılıç, Mızrak, Imbat ve Atak adlı savaş gemileri İstanbul Boğazı'nda peş peşe geçiş yaptı. Yaklaşık 1 saatte saate geçişine tamamlayan gemiler tatbikata katılmak için Karadeniz'e açıldı. Görüntü Dökümü

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-Savaş gemilerinden genel görüntü

-Savaş gemilerinden detay görüntü

-Gemilerin FSM Köprüsü altından geçişi

-Genel ve yakın detaylar ========================== 5- BEŞİKTAŞ'TAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

İstanbul'da 10 Aralık 2016'da oynanan Beşiktaş - Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı dava yarına ertelendi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi' tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının sorumlusu olarak yargılandığını, dosyada delil olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Sanık Kutum, örgütsel savunma yaparak konuşmaya devam edince mahkeme başkanı tarafından uyarıldı. Bu sırada sanığın savunmasına tepki gösteren müştekiler de salonu terk etti. Mahkeme başkanının uyarısını dikkate almayan sanık Kutum, savunmasının bir bütün olduğunu ve savunmasına kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

====================================== 6- ÇİFTLİK BANK'TA İFADE VEREN 59 MAĞDURUN KAPTIRDIĞI PARA TUTARI 1 MİLYON 419 BİN LİRA Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kurucusu Mehmet Aydın'ın firari olduğu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ikinci duruşması sona erdi.

Bugünkü duruşmada yatırdıkları paraları geri alamayan 59 mağdurun beyanı alındı. Mağdurların tutanaklara geçen beyanına göre sisteme yatırdıkları para miktarı 2 milyon 61 bin 480, geri aldıkları miktar ise 641 bin 990, geri alamadıkları tutar ise 1 milyon 419 bin 490 lira.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasında ikinci duruşması bitti. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 11 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada 59 mağdurun beyanı alındı.

Duruşma salonunun bulunduğu koridorda bekletilen mağdurlar, salonun küçüklüğü nedeniyle gruplar halinde içeriye alındılar.

Sabah yapılan oturumda 38 mağdurun beyanı alındı. Öğleden sonra ise 16'sı işitme ve konuşma engelli 16 kişinin de aralarında bulunduğu 21 mağdurun beyanı alındı.

ENGELLİ MAĞDURLARIN BEYANLARI İŞARET DİLİ TERCÜMANI ARACILIĞI İLE ALINDI

İşaret dili tercümanı aracılığı ile beyanı alınan mağdur Ahmet Ramazan Mete, bilgisayar yazılımcısı olduğunu belirterek, 33 bin TL yatırdığını, 7 bin TL'sini geri alabildiğini söyledi.

Mağdur Erhan Tığlı da emekli olduğunu, sisteme 45 bin lira yatırdığını, 25 bin lirasını geri aldığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mağdur Erkan Acar, Gebze'de bir otomobil fabrikasında işçi olduğunu belirterek, 26 bin lira yatırıp 9 bin lirasını geri aldığını söyledi.

Esenyurt'ta bir otomobil fabrikasında çalıştığını söyleyen mağdur Cihat Adsan ve Serkan Şen, toplam 600 bin lira yatırdıklarını, bu tutarın da 150 bin lirasını geri aldıklarını söylediler.

Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını söyleyen mağdur Aykut Karabulut, 12 bin 500 lira yatırdığını, 11 bin lirasını geri aldığını belirterek sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. BEYANI ALINAN 59 MAĞDURUN KAPTIRDIĞI TUTAR 1 MİLYON 419 BİN LİRA

Tutanaklara geçen beyanlarına göre 59 mağdur sisteme 2 milyon 61 bin 480 lira para yatırmış. Mağdurlar bu paranın 641 bin 990 lirasını geri alırken, kalan 1 milyon 419 bin 490 lirası sistemde kalmış.