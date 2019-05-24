DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ERDOĞAN: İNŞALLAH HIRSIZLARA BU İŞİ BIRAKMAYACAĞIZ Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA - ZEKİ GÜNAL / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzde bir ay sonra ülkemizde de sandık var. Her halde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız" dedi. "SIKINTILI BİR RAMAZAN GEÇİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Alibeyköy'deki Hacı Osman Torun Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan daha sonra caminin ibadete açılış törenine katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Bu külliyeyi maksadına uygun olarak kullanmayı rabbim bizlere nasip etsin. Gerçekten güzel bir eser Eyüpsultan'a kazandırılmış oldu. Özellikle Torun ailesinin bu sadaka-i cariyesini rabbim kabul etsin. Burası yoğun bir şekilde gelişiyor. Bizim Osmanlıdan beri kültürümüz şudur; önce merkezimizde camilerimiz, mescitlerimiz yer alır. Ondan sonra binalar onlarla gelişir. Burası da şu anda o minvalde diyemeyeceğim ama buraya önce binalar, sonra Hacı Osman Torun Camii yapıldı. Fakat külliye, gerek erkek, gerek bayan mescidi ile, gerek konferans salonuyla adeta bir külliye gibi burada faaliyette bulunacak. Etraf Selçuklu mimarisinin burada güzel bir örneğini teşkil ediyor. Allah kendilerinden razı olsun. Yapılacak iş bundan sonra; başta Müftülüğümüz olmak üzere burada görev yapacak olan tüm yönetici arkadaşlarımızdan. Onlarında burada bu işin hakkını vermeleri gerekir. Buralarda yetişecek yavrularımız bizler için büyük önem arz ediyor" dedi. Erdoğan, "Gerçekten sıkıntılı bir Ramazan geçiriyoruz. Suriye'de olsun, Arakan'da, Afganistan, Libya'da tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki bu sıkıntıları yaşıyoruz. İnşallah bu sıkıntıların da aşılmasına vesile olsun" diye konuştu.

"İNŞALLAH HIRSIZLARA BU İŞİ BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili konuşan Erdoğan, "Önümüzde bir ay sonra ülkemizde de sandık var. Her halde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak bu işin hakkını verelim. Ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım" dedi.

Açılışa Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geçti. Görüntü Dökümü:

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-Camiden görüntüler

-Erdoğan'ın camiden çıkışı

-Erdoğan'ın açıklamaları

- Erdoğan'ın il binasına gelişi

- Erdoğan'ın tokalaşması

-Detaylar =========================== 2 - ERDOĞAN AK PARTİ İL BİNASINA GELDİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'na geldi.

Eyüpsultan'da açılışı tamamlanan Hacı Osman Torun Camii'nde cuma namazı kılan Erdoğan, daha sonra Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan, parti yöneticileri tarafından kapıda karşılandı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın karşılanması

-Binaya girişi ========================== 3- BİNALİ YILDIRIM: KAMU GÖREVLİSİ, İHTİYACIN 7 KATI VAR İSTANBUL'DA Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İstanbul DHA Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların ilgiyle karşıladığı Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin, sandık kurullarında memur olmayan üyelere yine görev verileceğine ilişkin iddiaları sorulması üzerine "İtiraz etsinler, değiştirsinler. Kamu görevlisi ihtiyacının 7 katı var İstanbul'da" diye cevapladı. Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Karaköy Arap Camii Mahallesi'ndeki Arap Camii'nde Cuma namazını kıldı. Yıldırım, namazın ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la birlikte Perşembe Pazarı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların ilgi gösterdiği Yıldırım, istekleri kırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Binali Yıldırım, rakiplerinden Ekrem İmamoğlu'nun beraber televizyon programına çıkma daveti ile ilgili soruya "olabilir tabii. Onlar konuşulur kararlaştırılır. Tek başına olmaz " şeklinde cevap verdi. Karar vermek için düşünüp düşünmediği sorulan Yıldırım, "gerekirse olur. Daha günümüz var" derken, Saadet Partisi'yle ilgili soruyu ise cevapsız bıraktı.

Binali Yıldırım, CHP'nin, sandık kurullarında memur olmayan üyelere yine görev verileceğine ilişkin iddiaları sorulması üzerine de şunları söyledi: İtiraz etsinler, değiştirsinler. Listeler önceden verilmiyordu, artık veriliyor. Önceden yanlış yaptıkları için şimdi seçim kurulu karar aldı; partilere veriyor. Partiler de uymayanları değiştirtiyor. Bu normal bir şey. Yine kamu görevlisi olmayan kişilerin olması durumunda seçim tekrarı olur mu? Ne alakası var. Bunu değiştirmek için zaman var. İtiraz edecekler. Kamu görevlisi, ihtiyacın 7 katı var İstanbul'da. Görüntü Dökümü: -----------------

-Binali Yıldırım'ın esnaf ziyaret

-Binali Yıldırım'ın soruları yanıtlaması

Detaylar =================== 4- EKREM İMAMOĞLU PENDİK'TE Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik semt pazarında esnaf ziyareti yaptı. İmamoğlu cuma namazını da Pendik Çamçeşme Camii'nde kıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında öğle saatlerinde Pendik Çamçeşme mahallesinde bulunan semt pazarına gelen Ekrem İmamoğlu, bir süre esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Pazar ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Toplumun bu sıkıntılı günleri paylaşmamız gerekiyor. Onu öncelediğimizi herkes biliyor. 18 günde yaptıklarımız da bu yönde olmuştu. Tabi bazı anlatımlarımız yeterli olmayabilir. Keşke şu günler bu politikaların uygulandığı günler olsaydı. Ancak ne yazık ki ülke bir adaletsizliği konuşur durumda. Keşke ifade ettiğimiz işte, açlık sınırı altındaki ailelere sunacağımız ekmeğinden suyuna sunacağımız politikaları dinleseydi insanlar. Şu günler hep böyle paylaşarak, uzlaşarak ve ekonomiyi canlandırma adına adımlar atsaydık. Ancak ne yazık ki bir avuç insanın demokrasiye uğrattığı kötü günleri konuşuyoruz. Atlatacağız" dedi. İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak program yapma sorusuna ise,, "Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle" diye cevap verdi. İmamoğlu daha sonra Pendik Çamçeşme Camii'nde cuma namazı kıldı. Daha sonra seçim otobüsüne binen Ekrem İmamoğlu, vatandaşları selamlayarak Tuzla'ya geçti.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun pazar ziyareti

-İmamoğlu'nun vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun camiye girişi

-Genel ve detay görüntüler

-İmamoğlu'nun camiden çıkışı

-İmamoğlu fotoğraf çektirenler

-Otobüs turu ============================= (Geniş haber)

5- FATİH'TE KUYUMCU KURYELERİNİ GASP EDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) FATİH'te 5 gün önce iki kuyumcu kuryesinin otomobilinin önünü keserek yaklaşık 5 kilogram altının gasp edilmesiyle ilgili 1'i kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte yaklaşık 300 gram altın ele geçirildi. Polis altınların geri kalanını bulmak için operasyonları sürdürüyor.

Fatih, Şehsuvarbey mahallesi, Işıl sokak üzerinde bulunan bir alt geçitte 20 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen olayda kuyumcu kuryeleri O.K.(33) ile H.K.(32)'in önünü kesen maskeli ve silahlı 4 kişi araçta bulunan yaklaşık 5 kilogram altını alarak kaçmıştı. Kuryelerin olayı haber vermesi üzerine polis alarma geçmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Kamera takibi sayesinde şüphelilerin bir süre bu araçla kaçtıktan sonra başka bir araca geçtikleri tespit edildi. Polisin takibi sonucu çalıntı olduğu belirlenen araçlara, sahte plakalar takıldığı ortaya çıktı.