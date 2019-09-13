DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 5

1 - BEYOĞLU'NDA APART OTELDE 2 İNGİLİZ TURİSTİN SIR ÖLÜMÜ (1) Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu.

Olay Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir apart otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı. Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi.

Görevliler 2 kişinin hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Apart otelden görüntü

-Ambulansın görüntüsü

-Olay yeri inceleme polislerinin görüntüsü

-Genel ve detaylar ============================ 2- BAYRAMPAŞA'DA "EVLENİYORUZ" YAZILI ARAÇLA GELDİLER; 1,7 MİLYON LİRAYI GASP ETTİLER

Haber-kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Bayrampasa 'da "Evleniyoruz" yazılı araçlı saldırganlar, 1,7 milyon liralık gasp yaptılar.

Olay öğle saatlerinde Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi. Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı yazılı bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı. Paranın Hadimköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

Polisten görüntü

Görgü tanıklari ile roportaj

Gaspa uğrayan aractan goruntu

Diger detaylar ====================== 3 - PENDİK'TE BEYZBOL SOPALI KAVGA... KAYINPEDERİNİN DUDAĞINI KOPARDI Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - Pendik'de bir kadın, gördüğü şiddet nedeniyle eşinden boşanmak istedi. Damat ve ailesi, evden ayrılan eşinin babası ve kardeşinin aracının önünü kesip beyzbol sopalarıyla saldırdı. O sırada öfkeli damat, kayınpederinin dudağını ısırarak parçaladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öfkeli koca ile ailesi, evden ayrılan eşinin babasının ve kardeşinin içerisinde bulunduğu aracı takip etti. Aracın önün kesen damat ile ailesi, beyzbol sopalarıyla kayınpederine ve kayınbiraderine saldırmaya başladı. Saldırgan aile hem aracın içerisindekilere hem de araca sopalar art arda vururken, saldırıya maruz kalan baba ve engelli oğlu neye uğradığını şaşırdı. Öfkeli damat bu sırada kayınpederinin dudaklarını ısırarak parçaladı. Saldırıya uğrayan baba ve oğlu başından ve ağzından yaralandı. Öfkeli damat ve ailesinin, eşinin babası ve kardeşine beyzbol sopalarıyla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde damat ve ailesi araçları ile kayınpederinin aracının önünü kesiyor. Araçtan inen saldırganlar önünü kestikleri araçtakiler beyzbol sopalarıyla saldırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü ============================= 4-(Geniş Haber)BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI; 1 YARALI Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)

Büyükçekmece'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmadan sonra belindeki silahı çıkaran Kadir K., Turgay Demir'i başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 14.40 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Turgay Demir ile Kadir K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, belindeki silahı çeken Kadir K., Turgay Demir'in başına ateş etti. Demir, başından ağır yaralandı. Şüpheli Kadir K., kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırının yaşandığı yerden görüntü

-Polis ekiplerinin olay yerinde aldığı tedbir

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler ======================== 5 - ESENYURT'TA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu. Çocuğun dayısı olayda kullanılan tabancayı yan binanın çatısına attığını polise itiraf etti. Başından kendisini vurarak ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Olay sabah saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi Avni Anıl Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki C.D. evde bulduğu bir tabancayla oynadığı sırada silah patladı ve küçük çocuk şakağından vurularak ağır yaralandı. Silahın patlama sesini yan odadan duyan dayı Baver T. (19), ağabeyi Ö.D. çocuğu hemen kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü.

Silah sesini duyan ve aynı binada oturan komşuları, bekçi Mehmet Y. durumu polise bildirdi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayda kullanılan tabancayı aramaya başladı. Yapılan araştırmalarda polis ekipleri, çocuğun dayısı Baver T.'nin ifadesine başvurdu. Dayı Baver T., tabancayı yeğeni yaralandıktan sonra yan binanın çatısına attığının itiraf etti. Ekipler yan binanın çatısında buldukları tabancaya incelemek üzere el koyarken dayı Baver T. hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan işlem başlatıldı. Dayı Baver T. savcılığın talimatı sonrasında serbest bırakıldı. Ağır şekilde yaralanan 6 yaşındaki C.D.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı bina ve sokaktan görüntü

-Yerdeki kan lekeleri

-Genel ve detay görüntüler ========================== 6 - HALK EKMEK YÜZDE 40 ZAM YAPINCA FIRINCILAR DA ZAM İSTEDİ * Fırıncılar Esnaf Odası Başkanı: Yüzde 20 gibi bir zam talebimiz var * Vatandaşlar ise Halk Ekmek zammının fırınlara da yansıyacağı görüşünde. Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'in normal ve kepekli ekmek dışındaki ürünlere zam yapmasının ardından, İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası da yüzde 20 zam talebinde bulundu. Vatandaşlar zammın fırınlara da yansıyacağını düşünüyor. "200 GRAM EKMEĞİN 1.5 LİRADAN SATILMASINI İSTİYORUZ"

İBB iştiraki Halk Ekmek'te poşetli ürünler yüzde 40'a varan oranlarda zamlandı. İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, İstanbul'da hayatın diğer illerden daha pahalı olduğunu belirterek, "Ekmek fiyatının da diğer illere göre daha farklı olması gerekiyor. An itibariyle 200 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satıyoruz. Fakat bu fiyat bizi kurtarmıyor. Bunun 200 gram 1.5 lira olması talebimiz var. Yönetimimizle böyle bir karar aldık. Maliyetlerimizi yaptık ve yetkililere sunduk. 200 gram ekmeğin 1.5 liradan satılmasını istiyoruz" dedi.

YÜZDE 20 ZAM TALEBİ

Çetin, "Yüzde 20 gibi bir zam talebimiz var" şeklinde konuştu.

Erdoğan Çetin, İstanbul Halk Ekmek'in zammını da eleştirerek, "Vatandaşımız tabi ki haklı ama fırıncı esnafımızda şu anda çok sıkıntılı. Diğer ürünlere yüzde 40'a yakın yani ambalajlı ve paketli ürünlere zam yapıldı. Bir tarafta yüzde 40 zam yapılıyor, diğer tarafta aynı fiyat devam ettiriliyorsa bize göre bu tamamen siyasi bir durumdur" diye konuştu. HALK EKMEK FIRIN FİYATLARINI DA TETİKLER

Tüketiciler, Halk Ekmek'e gelen zammın ardında, fiyatların fırınlara da yansıyacağı kanaatinde. Halk Ekmek bayisinden ekmek alan

Nuri Karamemiş "Halk Ekmek bütün hepsine zam yaptı, normal ekmeğe zam yapmadı. Fırından aldığımız ekmeğin fiyatını etkiler" diye konuştu. Bir başka kişi de "Bunun fiyatı yükselince o da yükselir" dedi. Muzaffer Sönmez de, ekmek aldıktan sonra, "Halk Ekmek'i kar etmek için alıyoruz, bu zamlanınca diğeri de zamlanır elbet" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise Halk Ekmek'in normal ve kepekli ekmek dışındaki ürünlere yüzde 40 zam yapılmasıyla ilgili gösterilen tepkilerin ardından henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Çetin'in açıklamaları

- Ekmek görüntüsü

-Vatandaşlarla röp.

- Detaylar ======================= 7 - "UTANÇ DUVARI"NDAKİ KADIN AYAKKABISINI SÖKERKEN YAKALANDI Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda bir bina duvarına kadın cinayetlerini dikkat çekmek için asılan ayakkabılardan birini çökmeye çalışan kişi, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde sanat platformu olarak kullanılan bina duvarına kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kadın ayakkabıları yerleştirildi. Grafik tasarımcı, müzisyen ve sanatçı Vahit Tuna tarafından tasarlanan proje ile 2018 yılında öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift kadın ayakkabısı asıldı. 5 gün önce duvara yerleştirilen 440 çift ayakkabıdan birini dün gece yerinden söken kişi yan taraftaki binanın güvenlikleri tarafından yakalandı. Bu kişi uzaklaştırılırken, kişi tarafından sökülen ayakkabı, projeyi hazırlayan yetkililere teslim edildi. Vahit Tuna "Geçtiğimiz yıl öldürülen 440 kadını temsilen 440 çift ayakkabı koyduk. Buna kadın cinayetlerine farkındalık oluşturmak diyebiliriz. Toplumda bir çok insanın bilmediği, duymadığı ve buradan öğrendiği bir şey bu o yüzden de bu farkındalığın iyi olacağını düşünüyorum. Ayakkabının çalınma olayıyla ilgili çok bir bilgim yok, aslında ulaşılması zor bir yer ama niyeti varsa ona da yapacak bir şey yok. Sonuçta bir sanat yapısı, öyle bakmak gerekiyor ama bunun önüne geçmek zor. Ayakkabıyı tekrardan yerine asacağız" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Yerinden sökülen ayakkabının yeri

-Diğer ayakkabılar

-Vahit Tuna ile röportaj

-Drone ile çekilen görü ntüler

-Genel ve detay görüntüler ================================ 8 - EMİNE ERDOĞAN, ESENLER'DE ÖĞRENCİLERE ATIKTAN ÜRETİLEN DEFTER DAĞITTI Haber-Kamera: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Esenler'de geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri

öğrencilere dağıttı. Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda düzenlenen Defter Dağıtım Töreni'ne katılan Emine Erdoğan, belediyenin geri dönüşümle ilgili yaptığı çalışmaların sergilendiği okul bahçesini gezerek atıktan elde edilen ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, geri dönüşüm kumbarası, atık yağdan elde edilen deterjan, atık pil değerlendirme kutusu ve Mavi Kapak Projesi'ne ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan bilgi aldı. Esenler'deki bütün okullarda atıktan elde edilen defterlerin öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını öğrenen Erdoğan, Göksu'yu tebrik etti Emine Erdoğan, öğrencilerden sıfır atık projesine destek olmaları için evde anne ve babalarını çöpleri ayrıştırmaları konusunda uyarmalarını istedi. Erdoğan, geri dönüşüm tesislerinde atıktan elde edilen defterleri öğrencilere dağıttı, defterlerini alan öğrencilerle toplu fotoğraf çekildi. Proje kapsamında, atıktan elde edilen 500 bin defter, ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 90 bin öğrenciye ücretsiz dağıtılacak.