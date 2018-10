DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Müslim SARIYAR /İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler'de bir evde kız çocuğu silahla vuruldu. Evde yüklü miktarda uyuşturucu ve silahın bulunduğu evdeki 5 çocuk durumu polise ve sağlık ekiplerine haber vermeyince 14 yaşındaki kız hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Olay önceki gün öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi Aydoğdu sokak üzerinden bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki B.Ç. isimli genç kız önceki 14 yaşındaki kız kardeşi Fatima Ç.'yi de yanına alarak o sırada dışarıda olan arkadaşı Y.A.'nın evine gitti. Evde Y.A'nın kardeşi B.A. (16) ile birlikte arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) bulunuyordu. Bir süre sonra evde ateşlenen silahla Fatima Ç. karnından yaralandı. Paniğe kapılan abla B.Ç. ve diğer çocuklar evde uyuşturucu madde ve silah bulunduğu için durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vermedi.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLARI TAŞIMIŞLAR Fatima Ç. kanlar içinde yatarken evde bulunan E.T. ile abla B.A. dairede bulunan silah ve uyuşturucu maddeleri başka eve taşıdı. Evde ve silah üzerinde temizlik yapan çocuklar cep telefonlarındaki delil olabilecek her şeyi sildi. Hala hayatta olan ve yaralı halde bekleyen Fatima için temizlik ve taşıma işlerini bitiren çocuklar ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı tüm müdahalelerine rağmen kurtaramadı. Çok kan kaybeden genç kızın zamanında haber verilmesi durumunda kurtarılabileceği öğrenildi.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Cumhuriyet savcılığı ifadesinde E.T, "Fatima Ç. silahı buldu. Ablası Büşra Ç. 'sıkamazsın, sıkamazsın' dedi. Bunun üzerine Fatima silahı karnına dayayarak ateşledi" dedi. Abla B.Ç. ise savcılık ifadesinde ,"Y.E. adliyedeydi. E.T. 'Y.E. tutuklanacak, bitik, mahvolduk' diyerek tuvalete gitti. Jiletle kollarını kesmek istedi fakat engelledik, bu sırada silahı aldı. Silahı da elinden aldım yastığın altına koydum. Sakinleştirdik. Sonra kardeşim Fatima koltuğa uzandı. Üzerine battaniyeyi örttü. 'Dur silah ateşlenecek' diye elinden aldım. Sonra sehpa üzerine koydum diyor. Sonra ben uyudum. Silah sesine uyandım. Kardeşim vurulmuştu. Ne yapacağımızı bilemedik .O sırada evi ve silahı temizledik. Koltuk üzerindeki boş kovanı alıp evimizin oradaki boş arsaya attık. Cesedi de başka odaya taşıdık. Evdeki silahı ve uyuşturucuları başka eve taşıdık" diye konuştu.

ADLİYE SEVK EDİLDİ Emniyetteki işlemleri tamamlanan abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan dört kişi de tutuklandı. Gözaltına alınan Aysun K., kardeşi ve Sevgi Ü. ise emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Abla B.Ç ile hayatını kaybeden Fatima Ç.'nin sabıka kaydı olmadığı öğrenilirken tutuklananların 'uyuşturucu satışı' ve 'üretimi'nden sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

"ÇALIŞAN NÜFUSUN YÜZDE 50'Sİ İŞSİZ KALACAK" Binali Yıldırım, "Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de 76 üniversite vardı. Bugün 206 üniversite var. Üniversite olmayan şehrimiz yok, hatta birçok şehrimizde birden çok üniversite var. İstanbul'da faal olan 63, toplam 69 üniversite var" diye konuştu. Yıldırım, üniversitelerin insana ve hayata dair her şeyle ilgilenmek mecburiyetinde olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, bugün dünyanın ilk 20 ekonomisi arasına girdiyse, bu üniversitelerimizin yetiştirdiği nitelikli insanlarımız sayesindedir. Bizim petrolümüz, doğalgazımız yok ama hiç tükenmeyen kaynağımız, insanımız var. Bugünlere nasıl geldiysek, yarınlara da bu genç ve dinamik insan kaynağımızla erişeceğiz. Tarihin akışına ve gelişimine paralel olarak toplumlar arasındaki rekabet gittikçe kızışıyor. Üretim ve tüketim biçimi giderek değişiyor. Yeni teknolojilerin hayatımıza girmesiyle çok değil, 15 yıl içerisinde mevcut mesleklerin bir kısmı tedavülden kalkacak çalışan nüfusun yüzde 50'si işsiz kalacak. Çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme artık hayatımızı da yönetir hale geliyor. Daha şimdiden bizim yok olan mesleklerin, istihdam alanlarının yerine ikame edecek işsiz kalan bu insanlarımıza yönelik projeler üzerinde kafa yormamız lazım, üniversitelerin bunu yapması lazım. Aksi halde teknoloji bize mutluluk getirmez, bizim hayatımızı çekilmez hale getiren bir unsura dönüşebilir. Eskiden toprağa sahip olanlar hayata hükmediyordu. Sonra toprağın yerini sanayi aldı. Artık bilgiyi üreten, bilgiyi kullananların dünyaya hükmettiğini görüyoruz" dedi.

"HER İŞİ YAPARIM AĞABEY"

Binali Yıldırım, "Günümüzün en yüksek ciro yapan, en minimum istihdamla dünyanın en büyük cirosunu yapan şirketlerinin geçmişi 100-150 yıl değil, 50 yıl bile değil, topu topu 20 yıllık şirketler. Bugün anlı şanlı 1800'lerden beri iftiharla var olduğunu söyleyen şirketlerin 10-20 katı ciroya ulaştılar. Bilgiyi üretip mamul hale getirdikleri için konvansiyonel şirketleri geride bırakıp 21. yüzyılın başından itibaren en fazla büyüyen ve gelir elde eden şirketler bilişim ve teknoloji şirketleri olmuştur. Türkiye'de yetişmiş nitelikte insan gücüne daha fazla ihtiyacımız var çünkü emek yoğun üretim yerini bilgi yoğun üretime bırakıyor, iş kolları nitelik değiştiriyor. 'Her işi yaparım ağabey' tipinden bir işi en iyi şekilde yapan insan profiline geçiş sürecini yaşıyoruz. Üniversitelerimizde gençleri yetiştirirken, eğitirken yetiştirirken lütfen bu hususlara özen gösterelim. Nesnelerin internetini geliştirmek, büyük veri havuzunda yer almak, yapay zeka ve robot teknolojilerinden uzak kalmamak için bilgiyi işleyip endüstriyel ürün haline getirecek insanlara ihtiyacımız var. Geleneksel aygıtlarla, klasik yöntemlerle yaptığımız öğretim artık yeterli değil. Her alanda dijitalleşme, sayısallaşma mevcut" şeklinde konuştu.