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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 6 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 18:01 | Son Güncelleme

  Müjdat Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu.

1 - MÜJDAT GEZEN'İN ADLİ KONTROL UYGULAMASI KALDIRILDI

Haber: Yüsel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)
Müjdat Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin adli kontrol kararının kaldırıldığını duyurdu. Müjdat Gezen artık karakola imza vermeye gitmeyecek.
Bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle Metin Akpınar ile birlikte hakkında soruşturma başlatılan Müjdat Gezen hakkında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. Müjdat Gezen'in kararın ardından polis merkezine giderek imza veriyordu.
Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptıkları talep doğrultusunda adli kontrol şartının kaldırıldığını Twitter hesabından duyurdu. Ülgen tweetinde "Anadolu Cumhuriyet Savcılığı talebimiz doğrultusunda Müjdat Gezenin Adli kontrol kararını kaldırdı. Yani artık Müjdat Gezen karakola imza vermeye gitmeyecek." ifadelerini kullandı.
Müjdat Gezen geçtiğimiz pazar günü Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi'ne gelerek dördüncü imzasını atmıştı.

Görüntü dökümü:
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-Müjdat Gezen'in polis merkezinden çıkışı (arşiv)

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(ÖZEL)
2- RUS ASKERİ KARGO GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTABUL (DHA)
Rus askeri kargo gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Askeri geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Askeri kargo gemisinin Suriye'ye gideceği öğrenildi.
Rus Donanması Karadeniz filosuna ait olan 'Dvinica-50' adlı askeri kargo gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Askeri kargo gemisinin geçişine sahil güvenlik botu da eşlik etti. Geminin ön ve arka kısmında silahlı Rus askerlerinin nöbet tuttuğu görüldü. Geminin güverte kısmındaki konteynerler dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan askeri gemi, Marmara Denizine açıldı. Geminin Suriye'ye gideceği öğrenildi.

ASKERİ GEMİNİN GEÇMİŞİ
1985 yılında Camialtı Tersanesinde 'Kemah' adı ile üretilen gemi daha sonra 'Alican Deval' adını aldı. Gemi Türk şirketi tarafından 2015 yılında Rus Donanmasına satıldı. Askeri kargo gemisi Suriye'ye askeri malzeme taşımacılığında kullanılıyor.

Görüntü Dökümü
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-Askeri kargo gemisinden genel görüntü
-Askeri kargo gemisinden yakın detaylar
-Geminin ön kısmında nöbet tutan askerlerden detay görüntü
-Sahil güvenlik botundan detay görüntü
-Geminin güvertesindeki konteynerlerden detay görüntü
-Genel ve yakın detayla

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(GENİŞ HABER)
3- BEYLİKDÜZÜ D-100 KARAYOLU'NDA VİNÇ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü D-100 yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında bir vinç devrildi. Vincin bir bölümü D-100 Karayolu tarafında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Bir minibüsün de karıştığı kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza D-100 Karayolu Beylikdüzü Güzelyurt Mevkii Ankara istikametinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Yan yolda ilerleyen vincin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince vinç yan yola devrildi. Yan yoldaki minibüse de zarar veren vincin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleri devrilen vincin kaldırılması için çalışmalara başladı. Devrilen vinç için olay yerine başka bir vinç çağrıldı. Vincin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

EK GÖRÜNTÜ
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-Vincin kaldırılması
-Trafikten detaylar

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Vincin görüntüsü
-Trafikten detaylar
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar

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4 - BİNALİ YILDIRIM CENAZEYE TÖRENİNE KATILDI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Sultanbeyli'deki taksi durağı ziyaretinin ardında cenaze törenine katıldı.
Yıldırım, eniştesi Mecit Dertli'nin annesi Sultan Dertli'nin, Ümraniye Hz. Ali Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı. Yıldırım'a eski bakan Ahmet Arslan eşlik etti. Cenaze namazının ardından Yıldırım tabuta omuz verdi.
Cami çıkışında Yıldırım burada bulunanlarla tek tek tokalaştı.

Görüntü Dökümü:
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- Cenaze töreninden görüntüler
- Tabutun taşınması
- Detaylar

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