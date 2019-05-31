DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 6 1- İSTANBUL'DA TRAFİĞİNDE TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI (1) Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

İstanbul'un trafiğinde tatil yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında yollarda yoğunluk artmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 16.00 sıralarında yoğunluk yüzde 55'i geçti. Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Çamlıca gişeler ======================================== (Havadan görüntülerle)

2-15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Çağatay KENARLI- Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)

9 Günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar öğle saatlerinden sonra Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Haftalar öncesi tükenen otobüs biletleri nedeniyle çok sayıda firma ek sefer düzenledi. Ek seferlere de talep yoğun oldu. Otogarda sabah saatlerinde bin 600 olan otobüs çıkışları öğleden sonra 2 bini buldu. Akşam iftardan sonra bu rakamın 2 bin 700'ü bulması bekleniyor. Yoğunluk nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı "153 Beyaz Masa" ekipleri de otogar içine mobil irtibat büroları kurdu. Arife gününe kadar otogarda olacaklarını belirten İBB ekipleri, vatandaşları memleketlerine yolcu ederek bayram hediyesi verdi. Uzun bir süredir bu günü beklediklerini belirten otobüs firması yetkilileri ve şoförleri yoğunluktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü dökümü

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE

-Otogardan genel ve detaylar

-Peronlardan görüntü

-Firma yetkilisi, otobüs şoförü ve vatandaşla röportaj

-İBB ekiplerinden detaylar

-Vatandaşlara hediye veren İBB çalışanları

-Otogarın havadan görüntüsü =================================== 3-THY'DEN RAMAZAN BAYRAMI'NDA 125 EK SEFER Haber: Enver ALAS/İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları(THY), Ramazan Bayramı tatili nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak üzere 122'si Anadolu Jet, 3'ü THY ile olmak üzere toplam 125 ek sefer düzenleyecek.

THY'den yapılan açıklamaya göre, bu akşamdan itibaren başlayacak ve 9 gün sürecek bayram tatili kapsamında ek uçuş düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gerek Türkiye'nin turistik bölgelerine artan dış talep gerekse de 9 günlük tatili sahil kesimlerinde geçirmek isteyen vatandaşların talebi nedeniyle ek seferlerin rotalarında turistik bölgeler dikkat çekiyor. Ankara Esenboğa ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı seferlerde ön plana çıkan rotalara göre; Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na 28, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 11, Bodrum - Milas Havalimanı'na 9 ve KKTC Ercan Havalimanı'na 8 ek uçuş konuldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise Bodrum Milas Havalimanı'na 13, Antalya Havalimanı'na 7 ve Dalaman Havalimanı'na 6 ek uçuş düzenlenecek. Uçuşlardaki doluluk oranlarının ise yüzde 85'in üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor."

========================================= 4- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İSTİSMAR DAVASI: PAKİSTANLI ŞÜPHELİNİN 37 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. ile ilgili

yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheli Mohammad V.'nin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 37 yıla kadar hapsi istendi. ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 22 Nisan'da Küçükçekmece'de meydanda gelen olay şöyle oldu:

Olay günü saat 13.45-14.00 sıralarında Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katının arka kısmında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun nitelikli cinsel istismara maruz kaldığının öğrenilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Mağdurun ve mağdurun yanında bulunan arkadaşlarının Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadelerine başvuruldu. Şüphelinin eşgal ve üzerinde bulunan kıyafetlerin bilgisini alarak harekete geçen Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yapmış oldukları kamera çalışmalarında olay yerini gösteren herhangi bir kamera kaydının olmadığını tespit etti. Ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin gidebileceği yöndeki sokaklara ait temin edilen tüm kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Polis, şüphelinin gidebileceği tüm sokakları araştırdığı sırada Kanarya Mahallesi'ne ait Martı Sokak'ta şüpheliyi gördü. Polisi gören şüpheli kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından polis, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelinin Pakistan uyruklu Mohammad V. olduğu belirlendi. Mağdur ve arkadaşları şüpheli Mohammad V.'yi kesin ve net teşhis etti. Şüpheli alınan ifadesinde suçlamayı kabul etti ve çıkarıldığı mahkemece 26 Nisan'da tutuklandı.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Hazırlanan iddianamede şüphelinin cinsel saldırıyı gerçekleştirdiği ve cinsel amaçla mağduru hürriyetinden alıkoyduğu ifade edildi. İddianamede şüphelinin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 22 yıldan 37 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Görüntü Dökümü:

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Arşiv görüntüler =============================================== (ÖZEL)

5-HAMİLE HEMŞİREYE KALDIRIM TAŞI ATMAK İSTEDİ Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta hasta yakını kavga ettiği hemşireye pansuman kapısının yanında bulunan kaldırım taşını atmak istedi. Doktorlar ve hemşiler saldırganın atmak üzere olduğu kaldırım taşını son anda elinden aldılar.

Olay sabah saatlerinde Akçaburgaz Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddialara göre daha önce ameliyat olan bir kadın pansuman yaptırmak için sağlık merkezine geldi. Sağlık personeli yanında kimliği olmayan hastaya müdahale edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine hastanın yanında bulunan yakını kendi kimliğini uzatarak kayıt yapmalarını istedi. Böyle birşey olmayacağını söyleyen hemşire ile hasta yakını tartışmaya başladı.

KALDIRIM TAŞINI ATMAK İSTEDİ

Tartışmanın büyümesini istemeyen hemşire kayıt yapmadan hastanın pansumanını yapmak için hastayı odaya aldı. Bu sırada hasta yakını pansuman odasının kapı eşiğinde bulunan kaldırım taşını alarak, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Arzu Ilgaz'a atmak için kaldırdığında araya doktorlar ve diğer hemşireler girip taşı elinden aldı. Pansumanın ardından saldırgan, hastasını alarak sağlık ocağından ayrıldı. Ilgaz polise haber verdi. Sağlık merkezine gelen polislerin çalışmaları sırasında saldırgan tekrar gelince, polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın polis merkezindeki işlemleri sürüyor. "GEBEYİM, GEBE OLDUĞUMU BİLDİĞİ HALDE BÖYLE BİRŞEY YAPTI"

Hemşire Arzu Ilgaz yaşadığı olayı şu şekilde anlattı; "Kendi kimliği adına başkasına işlem yaptırmak istedi. Biz de buna olmaz deyince olaylar büyüdü. Olay daha fazla büyümesin diye hastanın müdahalesini yapmak için bu odaya geldim. Arkamdan şu kaldırım taşını alıp bana vurmaya çalışmış. Hemşire arkadaşlarım elinden taşı almışlar. Sonrasında da şikayetçi olduk. Gebeyim, gebe olduğumu bildiği halde böyle bir şey yaptı. Bilmiyorum artık. Adalet diyoruz."