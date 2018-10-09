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DHA İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA ÖLÜME TERK EDİLEN AT KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:31 | Son Güncelleme

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Büyükada'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Büyükada'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.
Hristos mevkiinde ölüme terk edilen ve bitkin halde yerde yatan at gören veteriner teknikeri Sultan Gülyar, belediye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken atı battaniyeye sarıp araçla taşıyarak Tepeören Hayvan Barınağı'na götürdü.
Ekipler, atı bu halde terk eden sahiplerini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerasından
-Bitkin halde yerde yatan at

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