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DHA İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ SÜRÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHA  Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHA
Büyükçekmece'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.
Sahte seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapacak polisler bu sabah saatlerinde bir spor salonunda bir araya geldi. Ellerinde kontrol edilecek adreslerin yazılı olduğu kağıtlar bulunan polisler belirlenen adreslere çıktı.
İlçede çok sayıda sahte seçmen kaydı bulunduğu iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün de ilçe emniyet müdürlüğünde toplanan yaklaşık bin 500 polis ile adres kayıt kontrolü yapmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Toplanan polislerden görüntü
-Adreslere çıkmaları

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