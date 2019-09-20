DHA İSTANBUL - ÇALDIKLARI KASAYI DEVİRİNCE BIRAKIP KAÇTILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.

Olay, Fatih'te saat 05.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup el arabasına yükleyerek kullandıkları motosikletin arkasına bağladı. Şüpheliler, motosiklete bağlı el arabasıyla Aksaray istikametinden Kocamustafapaşa istikametine hareket ettikleri sırada Dr. Adnan Adıvar Caddesi girişinde kasayı yola devirdi. Bu sırada Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle bekçilerini gören şüpheliler kasayı el arabasına yükleyemeden panik yaparak motosiklete binip hızla kaçtı. Şüphelilerin kaçtığını gören bekçiler durumu telsizden bölgedeki polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri de bölgede, kasa ve el arabasında parmak izi incelemesi yaptı. Olay yeri incelemesinin ardından çelik kasa ekip aracına yüklenerek polis merkezine götürüldü. Çelik kasanın nereden çalındığını belirlemek için araştırmalar sürerken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Yola devrilen çelik kasa ve el araba görüntüsü

- Polisin ve bekçileri önlemi

- Polisin olay yeri çalışması

- Muhabir anonsu

- Genel ve detaylar

