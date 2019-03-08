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DHA İSTANBUL- ÇAMLICA CAMİİ'NDE İLK CUMA NAMAZI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA  Çamlıca Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.  Çamlıca Camii dün ibadete açılmıştı.

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ- Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Çamlıca Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.
Çamlıca Camii dün ibadete açılmıştı. Camide bugün ilk kez cuma namazı kılındı. Cuma namazı kılmak için camiye çok sayıda kişi akın etti. İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camiye sığmayanlar avluda namaz kıldı.
Çamlıca Camii'nde halı serili alanında 25 bin olmak üzere toplam 63 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Görüntü Dökümü
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-Çamlıca cami
-Hamaz kılmaya gelen vatandaşlar
-Camiye gelen vatandaşlar İle röp
-Genel ve detay

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