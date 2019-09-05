DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN

\u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emin\u00f6n\u00fc yeralt\u0131 \u00e7ar\u015f\u0131lar\u0131nda su bask\u0131n\u0131 sebebiyle zarar g\u00f6ren esnaf\u0131, KOSGEB kredi deste\u011fiyle ilgili olarak ziyaret ediyor. Canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z Kurye deh\u015feti! Zorla eve girip 3 kad\u0131na kabusu ya\u015fatt\u0131Yang\u0131nda y\u00fcz\u00fc ve v\u00fccudu yanan Umut i\u00e7in kampanyaKesim i\u00e7in kaz\u0131n buzlu su i\u00e7mesini, kula\u011f\u0131na kar suyu girmesini bekliyorlar
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