DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN BİLGİSİ

\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mevl\u00fct Uysal, su fiyatlar\u0131 ile ilgili bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 yapacak. Saat 14.45'te ba\u015flayacak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131n\u0131 canl\u0131 olarak yay\u0131nlamay\u0131 planlamaktay\u0131z\n\u0130stanbul DHAPARTNERM\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'in Ac\u0131larla \u00d6r\u00fclm\u00fc\u015f Hayat Hik\u00e2yesi\u0130zmir'de doktorlardan yasa teklifine tepkiOrgan bekleyen Gizem'den ac\u0131 haber
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