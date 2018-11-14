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DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN BİLGİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:39 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,  su fiyatları ile ilgili basın toplantısı yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatları ile ilgili basın toplantısı yapacak. Saat 14.45'te başlayacak basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız

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