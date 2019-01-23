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DHA İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 15:32 | Son Güncelleme

Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili hastane başhekimi Ergün Kasapoğlu, kızı Elvan Gruda ve torunu Emre Gruda açıklama yapıyor.Canlı yayındayız

Sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümüyle ilgili hastane başhekimi Ergün Kasapoğlu, kızı Elvan Gruda ve torunu Emre Gruda açıklama yapıyor.Canlı yayındayız

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
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