DHA İSTANBUL - CANLI YAYIN DUYURUSU - VALİ AÇIKLAMA

\u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya'n\u0131n bayram \u00f6nlemleriyle ilgili a\u00e7\u0131klama yapmas\u0131 bekleniyor. Birazdan ba\u015flayacak a\u00e7\u0131klamay\u0131 canl\u0131 olarak yay\u0131nlamay\u0131 planlamaktay\u0131zEngelli \u00e7ocuk 7 g\u00fcnl\u00fck bebe\u011fi damdan d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fcAdana'da sulama kanal\u0131nda kad\u0131n cesedi bulunduK\u00f6yden ta\u015f\u0131mal\u0131 e\u011fitimle il\u00e7e merkezine okula gelen bilim ka\u015fifleri robot fuar\u0131 a\u00e7t\u0131
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