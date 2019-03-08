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DHA İSTANBUL - CEZAYİR UYRUKLU GENÇ 30 EURO İÇİN BIÇAKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 06:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi cebindeki 30 Euro için kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak gasp edildi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - FATİH'te gece saatlerinde Cezayir uyruklu bir kişi cebindeki 30 Euro için kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak gasp edildi. Yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Cezayir uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed İslem Belabed isimli genç, iddiaya göre Yusufpaşa tramvay durağının yakınlarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce durdurdu. Belabed'den para isteyen şüpheli ya da şüpheliler cebindeki 30 Euro'yu vermek istemeyen Muhammed'i bıçakla yaraladı. Genç adam kanlar içinde kaldı, bıçaklı gaspçı ya da gaspçılar ise kayıplara karıştı. Bu sırada Belabed olay yerinden yaralı halde uzaklaştı. Zeytinburnu'nda devriye gezen polis ekipleri, Davutpaşa Caddesi üzerinde kanlar içinde yürüyen Belabed 'i görünce hemen durdu. Polis ekipleri, bir yandan geç adamdan bilgi alırken bir yandan da durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sağ bacağından yaralanan Muhammed'e ilk müdahaleyi burada yaparak hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayın faili veya faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Yaralanan gencin görüntüsü (ÖZEL)
- Polis ekiplerinden görüntü
- Gencin ambulansla hastaneye kaldırılması
- Olayın meydana geldiği bölgeden görüntü
- Görgü tanığı ile röp.
- Genel ve detaylar

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