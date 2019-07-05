HABER

DHA İSTANBUL - ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 13:14 | Son Güncelleme

URUMÇİ'de 2009 yılındaki olaylar Çin Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.  Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin organizasyonuyla gerçekleşen eylem için saat 11.00 sıralarında Tarabya'da bir araya gelen grup, Çin Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti.

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)- URUMÇİ'de 2009 yılındaki olaylar Çin Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin organizasyonuyla gerçekleşen eylem için saat 11.00 sıralarında Tarabya'da bir araya gelen grup, Çin Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrağı ile 10 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, yürüyüş boyunca sloganlar attı.
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına, başkonsolosluk önünde basın açıklamasını okuyan Hidayet Oğuzhan, "Urumçi katliamı olarak bilinen bu kanlı olayda binlerce Uygur Müslüman şehit edilmiş ve haksız olarak gözaltına alınan on binlerce kişiden yıllar geçmesine rağmen günümüze dek bir daha haber alınamamıştır. Urumçi katliamından sonra tutuklanan masum insanlarımıza savunma hakkı dahi tanınmadan toplu halde düzmece mahkemelerde yargılanmak suretiyle idam edilmişlerdir" denildi. Basın açıklamasının ardından ölenler için okunan duadan sonra eylem sona erdirildi. Eylem nedeniyle Çin Başkonsolosluğu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------
-Grubun toplanması
-Konsolosluğa doğru yürüyüş
-Sloganlar
-Basın açıklaması
-Eylemcilerin dağılışı

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
PTT’den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdiPTT’den bir ilk, "Deniz Postası" hizmete girdi
Dikkat! Çalışma başlatılıyor... 36 gün trafiğe kapalı olacakDikkat! Çalışma başlatılıyor... 36 gün trafiğe kapalı olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

'Tecavüz'le suçlanmıştı! O profesör daha 'taciz'den ceza almış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! Hatay Reyhanlı'da patlama!

Hatay Reyhanlı'da patlama!

İzmit Doğu Kavşağı-Adapazarı Gişeleri arası çalışma başlatılıyor! 36 gün bu saatlerde kapalı olacak

Dikkat! Çalışma başlatılıyor... 36 gün trafiğe kapalı olacak

İlk hacı adayları İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı

İlk hacı adayları yola çıktı!

Buna yürek dayanmaz: Torunum Hiranur'un yaşadığına sevinemedik

Buna yürek dayanmaz: Torunumun yaşadığına sevinemedik

Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Makas atarak geldi, sonrası korkunç

Makas atarak geldi, sonrası korkunç

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın lüks yat keyfi

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.