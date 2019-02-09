DHA İSTANBUL - ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

*Soylu: "2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı."

*Soylu: "40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu."

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - KARTAL'da şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybetmesine ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olan çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında, sismik hareketlenme tehlikesi yaşandı. Güvenlik riski nedeniyle AFAD, AKUT, UMKE, İHH, Jandarma, Kızılay ve İtfaiye ekiplerinin katıldığı çalışmalara bir süre ara verildi. Ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar bir süre alandan uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Alanda sismik hareketlenme yaşandığını belirten Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 olduğunu ve çalışmaların yeniden başladığı söyledi.

Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda süren enkaz kaldırma ve aramalar sırasında saat 01.00 sıralarında sismik hareketlenme nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi. Çöken binanın yanındaki bir binada sismik hareketlenme nedeniyle kayma riski olabileceği için bölgedeki ekipleri basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar anonslarla uyarılarak alan boşaltıldı. Bu sırada bazı kişilerin telaş yaparak alan dışına çıktıkları görüldü. Güvenli bölge oluşturulmasının ardından uzman ekiplerce lazerle alan kontrol edildi. Aynı dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklama yaptı.