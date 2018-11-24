DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADAYLARI AÇIKLAYACAK

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 14 büyükşehir, 26 il belediye başkan adayını açıklayacak.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı için partililer buraya geldi. Salona Erdoğan'ın gelişi bekleniyor.

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ise bugün açıklanacak isimler arasında yer almayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntüler

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