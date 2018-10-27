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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:  AKAN KANIN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI HEDEFİMİZ VAR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,  Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenliyor.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Sahada tam olarak ateşkesin sağlanması ve hakim kılınması ile akan kanın bir an önce durdurulması hedefimiz var" dedi. "Suriye ihtilafının küresel bir sorun haline dönüşmesinin en önemli sebebi, uluslararası toplumun meseleyi yeterince sahiplenmemesidir" diyen Erdoğan, "Çok uzun bir dönem Suriye krizinden kaynaklanan sıkıntıların yükünü, Suriyeli sivillerle komşu ülkeler, çekmek zorunda kalmıştır" diye konuştu. "Verimli ve samimi istişareler gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "Birçok ülke, durumun vahametini, krizin etkileri sınırlarına ulaşınca idrak edebilmiştir, bu kayıtsızlığa son verilmesi gerekiyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, ne sınırlarında ne de Suriye'nin herhangi bir bölgesinde terör gruplarının palazlanmasına müsamaha göstermeyecektir" şeklinde konuştu.

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-Ortak basın açıklaması

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