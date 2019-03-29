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DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PENDİK'TE KONUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız.

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'te düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada "Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız. Ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik'te düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a Çamçeşme Mahallesi Merkez Camii önünde düzenlenen mitingde Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Binali Yıldırım da eşlik etti. Erdoğan, 15 Temmuz'da Devlet Bahçeli ile bir araya geldiklerini söyleyerek, "O günden itibaren biz Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Kardeşlerim ama o gece 23.15'te Bay Kemal FETÖ'cülerin idare ettiği tankların arasından geçerek Bakırköy Belediyesi'ne gitti. 01.15'te ben de damadım, eşim, kızım torunlarımla beraber Atatürk Havalimanı'na indik. 10 binler oradaydı. Biz halkımızla beraber olduk. Bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk. Hep birlikte Türkiye olduk. Ve 16 saatte o darbeyi geri çevirdik. Ama sizinle yaptık. Şimdi bugün burada olduğu gibi. Yine sizinle beraberiz. Allah'ın izniyle Pazar günü Pendik inanıyorum gerekli patlamayı yapacaktır. Sandıklar da yapacaktır" dedi.

"CHP ADAYINA OY VERDİĞİNİZİ SANACAKSINIZ AMA BELEDİYEYİ KANDİL'İN MİLİTANLARI YÖNETECEK"
Erdoğan, "Kandil'den gelen talimatlar var. Pensilvanya'dan gelen talimatlar var. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Gizli saklı taraf kalmadı. Hatta işi belediye başkan adaylarını tehdit etmeye kadar götürdüler. Onun için de belediye başkanlarının tepesine binenlerin yarın İstanbul'u diğer şehirlerimizi bunlara yönettirmeyeceği açıktır. Siz CHP'nin adayına oy verdiğinizi sanacaksınız. Ama belediyeyi Kandil'in militanları yönetecek. Unutmayın çıkmış ne diyor Trabzonlu. Sen Trabzonluyum diyerek hemşerilerimi mi aldatacaksın? Yani eğer işe oradan bakıyorsan şu anda benim Hazine ve Maliye Bakanım Trabzonlu. İçişleri Bakanım Trabzonlu. Sanayi ve Teknoloji Bakanım Trabzonlu. Aynı şekilde grup başkan vekilim o da Trabzonlu. Burada mesele hangi şehirden olup olmadığın değil, adam olup olmadığın önemli. Bir tarafta Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşiniz 4,5 yıl daha o makamda mı? Binali kardeşlimiz de Pazar akşamı görevlendiriyor muyuz? Ahmet Cin kardeşimi de Pendik'e görevlendiriyor muyuz? Şimdi soruyorum. Böyle bir üçlü mü Pendik'e daha iyi hizmet verir. Yoksa üstü şişhane altı kaval mı?"

"BUNLARIN BAYRAK DİYE BİR DERDİ YOK"
Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İnsanların en hayırlısı insanlara faydası olandır. Bizim derdimiz bu. Onun için de çok çalışacağız. Pendik Belediye Başkan adayımız Ahmet Cin kardeşim yakasına yapışmaya kalkan teröristin hiç gözünün yaşına bakmaz. Boyunun ufak olduğuna bakmayın, çarpar. Soyadı Cin ya. Yani o da cin çarpmışa döner. Gördünüz değil mi? Adalar'da CHP'nin Belediye Başkan adayı. Bay Kemal, İstiklal Marşını söylüyor. Yanındakiler de. CHP'nin Adalar Belediye Başkan adayı İstiklal Marşı'nı söylemiyor. Niye? Çünkü Kandil'in arkasında olduğu HDP'nin İstiklal Marşı diye bir derdi yok. Bayrak diye bir derdi yok. Bunların kongrelerinde Türk Bayrağını göremezsiniz. Şimdi bunlarla CHP el ele kol kola. Sözde İYİ Parti bunlarla el ele kol kola. Sözde Saadet bunlarla el ele kol kola. Nereden nereye."

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar

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