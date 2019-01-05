DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞÜYOR

\u0130stanbul DHA\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Petro Poro\u015fenko ile g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyor. Vahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'ndeki g\u00f6r\u00fc\u015fme saat 10.30 s\u0131ralar\u0131nda ba\u015flad\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n---------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden foto\u011fraflarKimse 'lanet' uyar\u0131s\u0131n\u0131 dinlemedi! Ve mezar\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131Ke\u015fan'da kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 etkili olduAlp, i\u015fe giderken kayal\u0131klardan d\u00fc\u015ferek \u00f6ld\u00fc
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