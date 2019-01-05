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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, POROŞENKO İLE GÖRÜŞÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor.

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşüyor. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme saat 10.30 sıralarında başladı.

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-Görüşmeden fotoğraflar

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