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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN KRALI SELMAN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 00:28 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü.

Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüştü. Görüşmede, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesi ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede Cemal Kaşıkçı ilgili gelişmeler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman, Kaşıkçı'nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekti. Görüşmede, her iki ülkede de yürütülmekte olan soruşturmaların gidişatı hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, aynı konuyla ilgili olarak geçen Pazar akşamı da bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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