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DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YENİ DOĞAN TORUNUNU HASTANEDE ZİYARET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 02:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısının ardından Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a geldi. Erdoğan, iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı görmek için doğumun gerçekleştiği Bağcılar'daki özel hastaneye geldi. Hastanede yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı.
Erdoğan'ın yedinci torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin üçüncü çocuğu oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastaneye gelişi ve çıkışı
-Genel ve detaylar
*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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