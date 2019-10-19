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DHA İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ŞAŞIRTAN SEVGİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından Erdoğan salonda çıkarken, konuklara tek tek selam verdi. Bu sıra bir konuk, Erdoğan'a eline uzatarak selamlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini bir süre sıkan kişi, bir anda sarıldı. Erdoğan'ın, sarılan kişi uzaklaşırken gülümseyerek "Çok kuvvetli" dediği duyuldu.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın tokalaşması
- Konuğun boynuna atlaması
- Erdoğan'ın sözleri
- Erdoğan'ın salondan ayrılması

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