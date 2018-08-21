HABER

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 08:01 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde bayram namazı kıldı.

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde bayram namazı kıldı. Oktay, vatandaşların bayramını kutlardan tatil sonrası araçlarıyla döneceklere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Oktay'ın açıklamaları

DHA FEED

PARTNER392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor392 merdivenle iniliyor, ziyaretçileri büyülüyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklamaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklama
On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

SGK'dan Kurban Bayramı'na rastlayan emekli maaşları ile ilgili önemli açıklama

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

İki Rus turist otel odasını birbirine kattı

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

Sevgiliye bayram mesajları 2018: Romantik ve anlamlı Kurban Bayramı mesajları listesi

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Kurban bayramı mesajları 2018: Eşine dostuna kısa, uzun, komik, resimli bayram mesajları gönder!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!

Hainin sözleri telsizde: Başını çıkartanın işi bitiyor!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sıfır noktasında! Kritik açıklama

On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

On Numara çekilişi sonuçları! Milli Piyango 20 Ağustos On Numara sonuçları belli oldu!

Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 21 Ağustos Salı İrem Su'dan günlük burç yorumları

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Adana'da egzozuna ceza yazılınca polise sinirlenen sürücü sopayla aracını parçaladı

Trump'ın ardından Türkiye'de harekete geçti! Kuzey Kore'de şehit düşen 166 Türk askerinin kemikleri aranıyor!

Trump'ın ardından Türkiye'de harekete geçti! Kuzey Kore'de şehit düşen 166 Türk askerinin kemikleri aranıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.