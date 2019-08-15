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DHA İSTANBUL - D-100 KARAYOLUNDA OTOBÜS KAZASI: 45 YOLCU ÖLÜMDEN DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 07:18 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - D-100 Karayolu Harem istikametinde bir yolcu otobüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak önce refüje sonra da ters istikamete dönerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - D-100 Karayolu Harem istikametinde bir yolcu otobüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkarak önce refüje sonra da ters istikamete dönerek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otobüste aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 45 yolcu ölümden döndü.
Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Harem istikametinde yaşandı. 45 yolcusuyla Samsun'dan İstanbul'a gelen Bayram Bala yönetimindeki 53 AG 350 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu Göztepe köprüsü mevkiine geldiği sırada yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otobüs önce refüje sonra da ters istikamete dönerek yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonrası yolcuları tahliye eden otobüs şoförü, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası panik yaşayan 45 yolcuyu tek tek kontrol etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de, otobüste bir süre incelemelerde bulundu. Yolcuların eşyaları kendilerine teslim edilerek, olay yerine çağrılan başka bir otobüs ile yola devam edecekleri öğrenildi. Kaza yapan otobüs ise incelemelerin ardından otoparka çekildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Kaza yapan otobüs
- Vatandaşlar ile röp.
- Otobüs sürücüsü ile röp.
- Yolculardan görüntü
- Bebek ve çocuklardan görüntü
- Genel ve detaylar

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