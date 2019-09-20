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DHA İSTANBUL - D-100 KARAYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 05:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde bir otomobil sollama yaptığı sırada başka bir otomobile çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde bir otomobil sollama yaptığı sırada başka bir otomobile çarptı. Kazada sollama yapan aracın çarptığı otomobildeki biri kadın 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Büyükçekmece Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 S 1113 plakalı aracı kullanan Evren K. Edirne istikametinde giderken sollama yaptığı sırada önünde seyreden Zekai Mergen'in kullandığı 59 EV 240Z plakalı otomobile çarptı. Mergen'in kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle savrulup sonra takla atarak durabildi. Kazada Mergen ve beraberindeki eşi yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Evren K. ve beraberindeki arkadaşı ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması Edirne istikametini ulaşıma kapattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolun temizlenmesiyle D-100'de ulaşım normale döndü.
Öte yandan, sollama yapmak isterken kazaya neden olan Evren K.'nın ise alkollü olduğu ileri sürüldü. Polisin sürücüye yaptığı alkol testinde Evren K.'nın 1.36 promil alkollü olduğu belirtildi. Polis ekipleri, Evren K.'nın ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntü Dökümü:
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- Kazanın meydana geldiği yer
- Kazaya karışan araçlar
- Polisin kapattığı yolun görüntüsü
- Araçların çekilmesi
- Polisin çalışması
- Yolun açılması
- Genel ve detaylar

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