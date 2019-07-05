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DHA İSTANBUL - D-100'DE DEVRİLEN YAKIT TANKERİ, 4 BUÇUK SAATTE KALDIRILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 03:30 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVCILAR'da D100 Karayolu'nda devrilen yakıt tankeri, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışması sonucu, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - AVCILAR'da D100 Karayolu'nda devrilen yakıt tankeri, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik çalışması sonucu, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 TB 5292 plakalı yakıt tankeri, sürücüsü Enes Topçu'nun direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine, önce hafif ticari bir araca çarptı, sonra da devrildi. Devrilen tankerden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde ulaşım durduruldu. Devrilen tanker, ekiplerin yaklaşık 4 buçuk saatlik zorlu çalışması ve vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaldırılan tanker polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin eşliğinde vinçle Ambarlı Limanı'na çekildi. Belediye ekiplerinin yolda yaptıkları, temizleme çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Tankerin kaldırılması
İtfaiye ekiplerinin çalışması
Belediye ekiplerinin çalışması
Tankerin çekilmesi
Yolun temizlenmesi
Yolun araç geçişine açılması
Genel ve detaylar

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