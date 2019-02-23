HABER

DHA İSTANBUL - D100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 04:47 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan polis yolda güvenlik önlemi alarak yolu tamamen ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri aracının ön kısmında sıkışan sürücüyü kurtarırken, diğer ayarlılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ambulansa konarak morga kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılması sırasında yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken, kazaya karışan araçların hurdaya döndüğü görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki yol temizleme çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-İtfaiyenin kurtarma çalışması
-Yaralıların ambulansa taşınması
-Kaza alanı ve araçlar
-Genel ve detaylar

*GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

PARTNERAşk bitti ama izi kaldıAşk bitti ama izi kaldı
D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralıD100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
Karabük'te gıda zehirlenmesi: 74 kişi hastanelik olduKarabük'te gıda zehirlenmesi: 74 kişi hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Venezuela'da hareketlilik! Ordu, halka ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

Beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da acı olay! 1 işçi hayatını kaybetti

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Sürücü dehşet saçtı! Önce arkadan çarptı, sonra tekme tokat saldırdı

Süleyman Soylu 'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.