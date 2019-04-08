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DHA İSTANBUL - D100'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 06:54 | Son Güncelleme

***Kaza nedeniyle çevrede temizlik yapan belediye işçileri olay yeri yakınlarında genç yaşlarda bir erkek cesedi buldu.

***Kaza nedeniyle çevrede temizlik yapan belediye işçileri olay yeri yakınlarında genç yaşlarda bir erkek cesedi buldu. Polis, ölen kişinin kazayla ilgilisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde gece saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından çevrede temizlik yapan belediye işçileri, olay yeri yakınlarında genç yaşlarda bir erkek cesedi buldu. Polis, ölen kişinin kazayla ilgilisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen T.Ş yönetimindeki cip, E.K yönetimindeki 34 LG 9993 plakalı minibüs ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, cipin çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Kazanın ardından 34 BNM 636 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bu sırada yolda önlem aldı.

CESETLE KARŞILAŞTILAR

Kazanın nedeniyle çevrede temizlik yapan belediye işçileri, olay yerinin yaklaşık 20 metre yakınında bulunan köprü altında yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin kontrolünde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından ölen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Köprü altında bulunan kişinin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor. Polis, ölen kişinin zincirleme kazayla ilgisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kaza nedeniyle, trafik ekiplerince bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Kazaya karışan araçlar
-Ambulansta yaralılara yapılan müdahale
-Yol kenarına belediye ekiplerinin gördüğü ceset
-Yola devrilen aydınlatma direği
-Araçların kaldırılışı
-Genel ve detaylar

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