DHA İSTANBUL - D100'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

***Kaza nedeniyle çevrede temizlik yapan belediye işçileri olay yeri yakınlarında genç yaşlarda bir erkek cesedi buldu. Polis, ölen kişinin kazayla ilgilisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde gece saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından çevrede temizlik yapan belediye işçileri, olay yeri yakınlarında genç yaşlarda bir erkek cesedi buldu. Polis, ölen kişinin kazayla ilgilisinin olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Kaza, saat 02.30 sıralarında D100 Karayolu Cevizlibağ Mevkii'nde meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen T.Ş yönetimindeki cip, E.K yönetimindeki 34 LG 9993 plakalı minibüs ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, cipin çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Kazanın ardından 34 BNM 636 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki 2 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de bu sırada yolda önlem aldı.