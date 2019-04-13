DHA İSTANBUL - DARÜLACEZE'NİN YENİ YERLEŞKESİ ARNAVUTKÖY'E YAPILACAK

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Darülaceze'nin yeni yerleşkesinin Arnavutköy'de yapılacağı açıklandı.

Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze Meclis Üyesi Bilal Erdoğan ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci katıldı. "PROJE HAZIRLIK ÇALIŞMALARININ YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ne yazık ki bir dönem Abdülhamid'in ismi Darülaceze'den silinmek istendi. Yaptığı hizmetler unutulmak istendi. Darülaceze'den söz eden gazete yazılarında Abdülhamid'in adı anılmadan dönemin padişahı denilerek geçildi. Ama bugün ne mutlu ki basın mensuplarımız o günün aksine buraya sahip çıkıyorlar. Sosyal Hizmet Şehri projesi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yeni bir değer olarak insanlığa hizmet sunacaktır inşallah. Proje hazırlık çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı. Yerleşkedeki yeşil alan inşaat alanında 5 kat daha fazla. Dolayısıyla çevreci bir merkezde olacak burası. Yatay mimarisiyle yaşanabilir alanları ile çocuk merkeziyle, kütüphanesiyle, kuş evleriyle örnek bir şehir olarak devam edecek" dedi.

"YENİ YAPACAĞIMIZ YERLEŞKE DE TEK VE EN GÜÇLÜ YERLEŞKE OLACAKTIR"

Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan, "Yanımızda dev bir kütleyi görüyorsunuz, bu nasıl şehircilik diyesiniz geliyor. İşte orası Perpa. Oralar Darülaceze'nin vakfiyesi içinde bulunan yerlerdi. Ancak oralar Darülaceze'den koparılmıştır, gasp edilmiştir. Bunları da unutmamak lazım. Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zamanlardan beri Darülaceze'ye gelmiştir ve bizi de beraberinde getirmiştir. Öyle bir gönül bağı olduğu için, bu görev bana tevdi edildiğinde severek kabul ettik. 21. yüzyılda Darülaceze projesi inşallah Arnavutköy'de yapılacak. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla ortaya çok iddialı proje konulmuş oldu. Yaşlı bakım hizmetleri dünyada gelişmiş ülkelerde ticarileştirilmiş bir alan. Bizim ülkemizde, bu alan kendi geleneğimizle anlamlı bir şekilde bağlantılandırılarak bir vakıf hizmeti halinde devam ediyor. Bu çok anlamlı. Onun için Darülaceze'ye tek diyebiliyoruz. Yeni yapacağımız yerleşke de tek ve en güçlü yerleşke olacaktır" diye konuştu.