HABER

DHA İSTANBUL - DEFİNECİLER ARNAVUTKÖY'DE MEZARLARI TALAN ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:32 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'e bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerinin hırsızlar ve defineciler ile başı dertte.

Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'e bağlı Yassıören Mahallesi sakinlerinin hırsızlar ve defineciler ile başı dertte. Yassıören Mezarlığı'nda defineciler tarafından tahrip edilen 100-150 yıllık mezarlar ve mezar taşlarına her gün bir yenisi ekleniyor.
Yassıören Mahallesi’ndeki Asri Mezarlığı mesken tutan definecilerin hedefinde 100-150 yıllık mezarlar var. Dilden dile dolaşan ve şehir efsanesine dönüşen 'Eski mezarların içinde define var' söylentileri definecilerin iştahını kabarttı. Altın ve mücevherat bulma umuduyla mezarlığa dadanan defineciler, bölgede güvenlik kamera sistemi olmamasından cesaret alarak sürekli kazı yapıyor. Mezarları kazan defineciler hiçbir define bulamadıkları gibi, mezardaki ölülerin kemiklerini de uluorta yerde bırakarak kayıplara karışıyor. Duruma isyan eden Yassıören Mahallesi sakinleri, yetkililerden yardım istiyor.

150 YILLIK MEZARLARDA ALTIN, MÜCEVHER UMUDU
Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, şunları söyledi:
"Mezardaki ölülerimize rahat vermiyorlar. Defineciler ayrı, hırsızlar ayrı. Mezarlığımızda define falan da yok zaten. Eski yaklaşık 150 yıllık bir mezarlık olduğu için kulaktan kulağa söylentilerle burada define olduğunu duyan defineciler ne yazık ki mezarlığımızı talan ediyorlar. Define bulamadıkları gibi, ölülerimizi de rahatsız ediyorlar. Her kazılan mezarın yanı başında maalesef bacak, kafatası ve kol kemiklerini görüyoruz. Bu da bizim içimizi sızlatıyor gerçekten. Bugün bile mezarlığımızın demir döküm kapısı çalındı. Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve yaklaşık 3-5 bin lira olan demir kapıyı çalacak kadar alçalmış bir güruh ile karşı karşıyayız. Muhtemelen çaldıkları kapıyı ya hurdacılara ya da ikinci el olarak başka bir yere satacaklar. jandarmaya bildirdim, umarım yakalanırlar. Bu hırsızları ve definecileri Allah’a havale ediyorum" dedi.

GÜNDÜZ KEŞİF GECE TALAN
Mezarlıkta bulunan akrabalarının mezarlarının başındaki zararlı otları temizlediği sırada ellerinde cihazlarla 4 kişinin gündüz vakti mezarlığa geldiğini söyleyen Yassıören sakini bir vatandaş da "Muhtarımızı bilgilendirdim. Ancak bu defineciler gündüz keşif için geliyor ve kazacakları yeri belirleyip gidiyorlar. Geceleri ise gelip bu mezarları kazıyorlar. Ne yazık ki ne ölülerimize rahat var, ne de dirilerimize. Bir yandan hırsızlar, diğer yandan da defineciler mezarlığımıza musallat olmuşlar. Geçtiğimiz günlerde yine eski bir mezarı yaklaşık 3 metre kazmıştı defineciler. Mezardan çıkan kemikleri ise Allah korkusu olmayan bu defineciler uluorta yere bırakıyorlar. Sağ olsun muhtarımızın gayretiyle yeniden toprağa gömüyoruz. Mezarlığa ve ölüye saygı yok ne yazık ki" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------
-Mezarların görüntüsü
-Kazılan yerler
-Muhtar ile röp.
-Detaylar

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
TEPSAM Başkanı Yıldırım: "AB raporu Türkiye’nin gündemi içerisinde kaybolup gitmeye mahkum"TEPSAM Başkanı Yıldırım: "AB raporu Türkiye’nin gündemi içerisinde kaybolup gitmeye mahkum"
Defineciler Arnavutköy'de mezarları talan ettiDefineciler Arnavutköy'de mezarları talan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor

İstanbul'da sıra dışı pazartesi! Tatilciler gitti, trafik boş kaldı

İstanbul'da sıra dışı pazartesi!

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

169 yıldır restore edilmeden ayakta duruyor

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi

Validen trafik denetimi

Bu kez yola Vali çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.