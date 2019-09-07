HABER

DHA İSTANBUL - DEĞNEKÇİLERE İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 27 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da dün akşam ikinci kez İSPARK otoparklarındaki değnekçilere yapılan operasyonda 27 kişiye işlem yapıldı.

Ali AKSOYER- Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul’da dün akşam ikinci kez İSPARK otoparklarındaki değnekçilere yapılan operasyonda 27 kişiye işlem yapıldı. Operasyonda 174 İSPARK otoparkının yanı sıra 185 otopark denetlendiği belirtildi. Dün yapılan ilk operasonda 25 kişiye işlem yapılmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam 20.00 ile 23.00 saatleri arasında operasyon düzenlendi. İSPARK tarafından kullanılan otoparklarda görevlilerin ayrılmasından sonra ‘’değnekçi’’ olarak adlandırılan kişiler tarafından işletildiği yönündeki şikayetlerin ardından ekipler 39 ilçede eş zamanlı olarak operasyon yaptı. Üst üste yapılan operasyonların ikincisinde 27 kişiye işlem yapıldı. Şüpheliler karakollarda haklarında başlatılan işlmelerin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Operasyondan görüntüler

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Kazada şehit olan Uzman Jandarma Yenier için tören düzenlendiKazada şehit olan Uzman Jandarma Yenier için tören düzenlendi
(Özel) Lösemi hastası çocuklara ‘İtfaiye’ dopingi(Özel) Lösemi hastası çocuklara ‘İtfaiye’ dopingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika: İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

İnfaz emirlerini veren DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı

FSM'de polisten kaçan araç kaza yaptı! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

Muhabbet kuşlarının can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı

Can çekiştiğini görünce suni teneffüs yaptı ama...

İzmir Enternasyonal Fuarı 88. kez kapılarını açtı

88'inci kez kapılarını açtı! İzmirliler akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.