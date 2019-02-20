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DHA İSTANBUL - DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 07:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

İSTANBUL DHA - İSTANBUL'daki yoğun sis ve hava muhalefeti nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da özellikle Boğaz çevresinde etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı seferler yapılamıyor.

Şehir hatlarından yapılan bilgilendirmeye göre yapılamayan seferler şöyle:

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri
-Beykoz kalkışlı seferler
-Beşiktaş-Adalar seferleri

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