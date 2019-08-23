HABER

DHA İSTANBUL - DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ 4 SAAT SONRA BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 06:45 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ İskelesi'nde bir arkadaşı ile denize girdikten sonra kaybolan Bayram Demir'in cansız bedeni 4 saat süren arama çalışmalarının ardından iskelenin 5 metre açığında bulundu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEŞİKTAŞ İskelesi'nde bir arkadaşı ile denize girdikten sonra kaybolan Bayram Demir'in cansız bedeni 4 saat süren arama çalışmalarının ardından iskelenin 5 metre açığında bulundu.

Beşiktaş İskelesi'nde saat 02.00 sıralarında biri kadın 2 arkadaşı ile birlikte alkol alıp, erkek arkadaşlarından birisi ile denize giren Bayram Demir, boğazın sularında gözlerden kayboldu. Arkadaşın ve çevredeki vatandaşların arama ve kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yaklaşık 4 saat boyunca Demir'i aradı. Aramalar sonucu Demir'in cansız bedeni denize girdiği Beşiktaş İskelesi'nin yaklaşık 5 metre açığında bulundu. Dalgıç polisler tarafından saat 06.00 sıralarında denizden çıkarılan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, birlikte yüzdükleri sırada Demir'in kaybolması üzerine arkadaşının kaybolduğunu haber veren kişi de alkol komasına girmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan müdahaleler sonucu ayağa kalkıp tekrar olay yerine gelen arkadaşı, Demir'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Olay yerindeki ambulansa alınan kişi ambulanstaki müdahalenin ardından yeniden ayağa kalkarak çalışmaları takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmaları
-Cesedin yerinin bulunması
-Vatandaşları cesedin yerini Sahil Güvenlik ekiplerine göstermesi
-Dalgıçların olay yerine gelmesi
-Dalgıçların suya girmesi
-Cesedin çıkarılması
-Cesedin ambulansa alınması
-Genel ve detay görüntüler

Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı Dünyanın en yaşlısı! 121. yaşını kutladı
Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı' Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'
Kocaeli'deki sahte içki operasyonuKocaeli'deki sahte içki operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Bikinisinin azizliğine uğradı

Bikinisinin azizliğine uğradı

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

Herkes oraya toplandı! AFAD 2,5 saat sonra buldu

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Oturma eylemi başlattı! 'Oğlum HDP binasına girdi bir daha çıkmadı'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Erdoğan'dan net mesaj! 'Aynı kararlılıkla devam edeceğiz'

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

22 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

36 milyon TL İstanbul'a çıktı!

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.