HABER

DHA İSTANBUL - DEPREM ENDİŞESİ TAŞIYAN BİRÇOK VATANDAŞ CAMİİ BAHÇELERİNDE SABAHLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 06:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da dün meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından paniğe kapılan vatandaşlar birçok ilçede geceyi sahil ve parklarda geçirirken, bazı vatandaşlar da camii bahçelerinde sabahladı.

İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ve artçı sarsıntılar sonrası evlerine girmekten korkan vatandaşlar bazı ilçelerde geceyi sahil ve parklarda geçirirken, birçok kişi de camii avlu ve bahçelerini tercih etti. İstanbul'un önde gelen tarihi camilerinden Sultan Ahmet, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin bahçelerinde toplanan vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganlarda uyudu. Başta Fatih ve Eyüp olmak üzere birçok ilçeden gelerek camii bahçelerini tercih eden vatandaşlar, deprem endişesi ile evde duramadıklarını söyledi. Geceyi burada geçiren birçok kişi de sabah ezanının okunmasıyla abdest alıp namaza durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
- Camilerden görüntü
- Camii bahçelerinde uyuyan vatandaşlar
- Vatandaşlar ile röp.
- Muhabir anons
- Sabah ezanının okunması
- Abdest alan vatandaşlar
- Namaza giren vatandaşlar
- Genel ve detaylar

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine şok!İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine şok!
Bazı vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyorBazı vatandaşlar geceyi parklarda geçiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da 108 artçı deprem

İstanbul’da 108 artçı deprem

İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine bıçaklı saldırı girişimi

İtfaiyeciler haftasında itfaiye ekiplerine şok!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Bir deprem de Balıkesir'de!

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

Kahreden olay! 12 yaşındaki çocuk tüfekle oynarken...

Tarihi İstanbul surları da depremden zarar gördü

Tarihi surlar da depremden zarar gördü

Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.