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DHA İSTANBUL - DİNK CİNAYETİ DAVASINDAKİ TAHLİYELERE İTİRAZ KABUL EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

- Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin yeniden tutuklanmalarına karar verildi Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmeleri kararına yapılan itiraz, üst mahkemece kabul edildi.

- Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin yeniden tutuklanmalarına karar verildi

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, tutuklu sanıklar gazeteci Ercan Gün ve dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlisi Muharrem Demirkale'nin adli kontrolle tahliye edilmeleri kararına yapılan itiraz, üst mahkemece kabul edildi. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin yeniden tutuklanmalarına karar verdi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün görülen duruşmada haklarında yurtdışı yasağı konularak tahliyelerine karar verilen sanıklar Ercan Gün ve Muharrem Demirkale'nin tahliye kararlarına duruşma savcılığınca itiraz edilerek tutukluluklarının devamı talep edilmişti. Talebi değerlendiren üst mahkeme olan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi de savcılığın itirazını kabul ederek tahliye kararlarının kaldırılarak yeniden tutuklanmalarına hükmetti.

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