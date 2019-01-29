HABER

DHA İSTANBUL -  EGE VE AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:15 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

İstanbul DHA
Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz’de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz’in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
Elektrik arızalarına atlı müdahaleElektrik arızalarına atlı müdahale
Hakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandıHakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve fırtına uyarısı)

Yeniden geliyor! Saat verip uyardı: Hortum riski yüze 30...

Elektrik arızalarına atlı müdahale

Elektrik arızalarına atlı müdahale

Böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar uyumadan nöbet tutuyor

Böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar uyumadan nöbet tutuyor

Bilecik'te halkı tedirgin eden çuvallar! Tonlarca kimyasal atık...

Bir ilde herkes bu çuvalları konuşuyor... Halk tedirgin!

BM raportörü, Suudi Konsolosluğu'na alınmadı!

BM raportörü, Suudi Konsolosluğu'na alınmadı!

Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

Polis bile ne olduğunu anlamakta zorlandı! İnşaat teliyle...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.