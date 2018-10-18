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DHA İSTANBUL - (ek görüntü ve bilgiyle) ATAŞEHİR'DE FECİ KAZA KAMERADA: ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİN ARASINA DALDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı.

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde kadın öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2'si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi. İngilizce öğretmeni ise gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı ve sonrası yaşananlar

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