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DHA İSTANBUL-(ek görüntüyle) ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ BIÇAKLADI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA Çocuğunu döven eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayan koca gözaltına alındı.  Olay saat 12.45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 240.

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA
Çocuğunu döven eşini, çocuklarının gözü önünde bıçaklayan koca gözaltına alındı.
Olay saat 12.45 sıralarında İncirtepe Mahallesi 240. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hanife Kararkaş, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle çocuğunu dövdü. Olaya tanık olan baba Orhan Karakaş eşiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce koca eşini önce darp etti ardından da bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Koca ise gözaltına alındı. Çocuklar ise anneanneye teslim edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yaralı kadının görüntüsü (ÖZEL)
-Sağlık ekibinin müdahalesi(ÖZEL)
-Hastaneye kaldırılması(ÖZEL)
-Binadan görüntü
-Polis ekipleri
-Kadının hastaneye getirilmesi
-Detaylar

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