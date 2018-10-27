DHA İSTANBUL-(ek görüntüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

G\u00fclseli KENARLI - \u0130STANBUL DHA\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Suriye zirvesi \u00f6ncesi Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Emmanuel Macron ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n---------------------\n-G\u00f6r\u00fc\u015fmeden detaylarPARTNERR\u00fcyan\u0131zda \u00f6l\u00fc akraban\u0131z\u0131 g\u00f6rd\u00fcyseniz...Kitapseverler seferber oldu, yeni ak\u00fcl\u00fc tekerlekli sandalye ald\u0131Fransa Cumhurba\u015fkan\u0131 Macron'dan zirve tweeti
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