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DHA İSTANBUL-(ek görüntüyle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:
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-Görüşmeden detaylar

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