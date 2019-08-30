DHA İSTANBUL -(ek görüntüyle) İSTANBUL'DA MOTOSİKLET TUTKUNLARINDAN ZAFER BAYRAMI KORTEJİ

Hasan YILDIRIM -Murat KORKMAZ- Şahin BOZKURT/İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosiklet tutkunu Kadıköy'den Edirnekapı Şehitliğine kortej düzenledi. Kortejde renkli görüntüler oluştu.
Kadıköy Suadiye'de bir araya gelen Türkiye Motosiklet Platformu üyesi yüzlerce motosikletli 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, kortej halinde Edirnekapı Şehitliği'ne gitti. Saat 12.00'de Suadiye'de toplanan grup üyeleri basın açıklaması yaptıktan sonra Edirnekapı Şehitliği'ne doğru yola çıktı. Polislerin eşlik ettiği motosikletliler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek şehitliğe gitti.
MOTOSİKLETLİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Motosikletli grubun korteji havadan görüntülendi. Görüntülerde ellerinde Türk Bayrakları olan yüzlerce motosikletlinin korna çalarak geçişleri görülüyor. Grup, Barbaros Bulvarı üzerinden Edirnekapı Şehitliğine gitti.
Görüntü Dökümü:
Kortejin drone ile görüntülenmesi
Grubun Türk bayrakları taşıması
Barbaros bulvarından geçişleri
Genel ve detaylar
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