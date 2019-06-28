DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) İSTANBUL'DA TAKSİCİLERE OPERASYON POLİS KAMERASINDA

*Şebekenin Beşiktaşlı ünlü futbolcu Enzo Roco'yu da dolandırdığı ortaya çıktı

Ali AKSOYERHüseyin COŞKUN - Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

İSTANBUL'da araçlarına binen turistleri fazla para alarak dolandıran taksicilere yönelik operasyonda aralarında taksi durağı sahibi ve taksi şoförlerinin bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Polisin 4 ay süren takibi sonucu şüphelilerin organize bir şekilde dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin dolandırdığı yabancı mağdurlar arasında Beşiktaş'ın Şili'li futbolcusu Enzo Roco'nun da bulunduğu öğrenildi. Dolandırıcılıkta kullanılan taksiler Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.Gözaltına alınan taksicilerin cinsel taciz, nitelikli hırsızlık, yaralama gibi suçlardan polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

4 AY SÜREN OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından turist şahısların taksi şoförleri tarafından dolandırma olayları üzerine 4 ay önce operasyon başlatıldı. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin dolandırıcılık işini organize bir şekilde yaptıkları ortaya çıktı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Ekiplerinin yürüttüğü çalışmada polis zaman zaman turist görünümlü müşteri olarak bindiği taksilerde alınan yüksek fiyatları tespit etti. Bazı olaylarda turistlerin bindiği taksiler sivil polis araçlarıyla takip edilerek işlenen dolandırıcılık suçları belgelendi.