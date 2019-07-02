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DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) PENDİK'TE TÜNELDE FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

  - Kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çaldığı öne sürülen kişiyle sürücü arasında kavga çıktı.

- Kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çaldığı öne sürülen kişiyle sürücü arasında kavga çıktı.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Hafriyat kamyonunun da karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde biri hafriyat kamyonu 4 araç birbirine girdi. Kazanın hafriyat kamyonu sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Feci kazada tünel adeta savaş alanına döndü. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralanırken, tünel trafiğe kapandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA SONRASI KAVGA

Bu arada kazaya karışan hafriyat kamyonundan mazot çalmaya çalıştığı öne sürülen kişi ile sürücü arasında kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler müdahale etti. Bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edilen kişi uzaklaştırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Çalışmalar

-Araçlardaki hasar

-Kavgadan görüntü

-Detaylar

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