Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “16 milyon insan mağdurdur. Onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz" dedi

Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını Beylikdüzü'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kıldı. İmamoğlu'na Muharrem İnce ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de eşlik etti.

Cami çıkışı İmamoğlu'na, Binali Yıldırım'ın "Asıl mağdur olan benim. 31 Mart'ta gasp edilen oyların hesabını 23 Haziran'da soracağız" açıklaması soruldu. İmamoğlu, "Bir daha karşılaştığınızda sorun acaba kendi söylediklerine kendisi inanıyor mu diye. Ben inandığını düşünmüyorum. Neyin gaspı, hangi gerekçe? Millet görüyor zaten. Onun için bence şu an söylediklerine kendisi de inanmıyordur. Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir" şeklinde yanıt verdi.

"Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyeti" diyen İmamoğlu, " Mağduriyet edebiyatı yapanlara söyleyeyim. 16 milyon insan mağdurdur. Onların mağduriyetini inşallah en kısa zamanda telafi edeceğiz. Hiç kimse kuşku duymasın. Demokrasi adına Türkiye Cumhuriyetimizin, ülkemizin, milletimizin geleceği adına için hep birlikte omuz omuza mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu