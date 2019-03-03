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DHA İSTANBUL- EKREM İMAMOĞLU SİLİVRİ'DE

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA  CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri'ye gitti.

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL DHA
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Silivri'ye gitti. Silivri'de Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan İmamoğlu'na Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da eşlik etti.
Işıklar, ekili bölgeleri gezdirerek İmamoğlu'na bilgiler verdi. Üretim merkezindeki tarımsal faaliyetleri anlatan Işıklar, "Türkiye'de tek bir proje. Daha da geliştirerek dünyadaki tarım üreticilerini hayran bırakabiliriz" dedi. İmamoğlu ve Işıklar'ın kucağına kuzu alması ise renkli anlar oluşturdu. Üreticilerle görüşen İmamoğlu, "Tarımla uğraşan herkesin üretimini vatandaşla buluşturan bir sistem kuracağız. Sizler 'Kime satacağız?' diye düşünmeyeceksiniz. Çok güzel çalışmalarımız olacak. Şu anda burası da İstanbul'a ve Türkiye'ye bir örnek projedir. Özcan Başkanı'mız bu konuda iyi çalışmalar yapıyor. Proje demek sadece bina yapmak değildir" dedi. İmamoğlu incelemelerini tamamladıktan sonra üretim merkezinden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-İmamoğlu'nun üretim merkezine gelişi
-Üreticilerin karşılaması
-Kucağına kuzu alması
-Belediye başkanının bilgilendirmesi
-Genel ve detaylar

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