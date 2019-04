DHA İSTANBUL - EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

"1 OYLA DA SEÇİM KAZANILIR, ÖRNEKLERİ VAR"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" dedi.

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Kartal Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i tebrik eden İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"15 BİN OYUN BİRAZ ÜZERİNDE OLAN FARK VAR"

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya gitmeden önce yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Şu anda

15 bin oyun biraz üzerinde olan fark var. 15 bin oy, çok değerli oydur. Her oy değerlidir, bir oy bile ki Sayın Bahçeli'nin 'Bir oyla bile seçim kazanılır, herkes takdir eder' sözünü hatırlatıyorum. Bence deneyimli bir siyasetçinin güzel bir sözü. Bir başka yönü de şu madem bu sayıyı bu kadar yetersiz gören cümleleri kurabiliyorlar niçin o zaman 3 bin oyla ilk gece saat 22.00'de kutlama yaptılar

ve sonra yanıldıklarını anladılar. Bunu da sorgulasınlar bari" dedi.

"1 OYLA DA SEÇİM KAZANILIR, ÖRNEKLERİ VAR"

"1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" diyen Ekrem İmamoğlu, "Hatta buna dönük itirazlar olmasına rağmen, itirazları kabul etmeyip mazbatası verilen iller, ilçeler var. O bakımdan her oy değerlidir. Biz de bu seçimde en başta verdiğimiz sözün gereği,

'bir oya bile sıkıntı getirtmeyeceğiz' demiştik. Ne mutlu bize ki İstanbullunun bir oyuna bile sıkıntı getirtmeyecek tedbirler aldık.

Ben her zaman söyledim; 12 seçim yönetmiş bir siyasi deneyimim var kendi sahamda. Bunu İstanbul'a, bütün arkadaşlarımla, örgütümüzle, gönüllülerimizle, halkımızla yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. İyi ki bu deneyimle bu sahip çıkma karakterimizle sürecin her anında var olmuşuz. Aksi takdirde olacakları tahmin bile etmek istemiyorum. Zira o gece en başta devletin ajansı olmak üzere nasıl bir oyun kurgulandığını bize hissettirdiler. Ama fazla buna fırsat vermedik. belki havaları bir saat falan sürdü. Onun dışında 3 bin oyla

havalandıklarını gördük. Ama biz 15 bin oyla havalanmıyoruz, 16 milyon oyla havalanıyoruz. 16 milyon insanın oyuyla havalanıyoruz. Çünkü 16 milyon insanla kazandık, 16 milyon insanla yöneteceğiz" diye konuştu.

"Örgütlü bir suç" iddialarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Örgütlü suç tarifini bilemem ama örgütlü çalışmayı bilirim ama. Biz partimizin üyelerine örgüt deriz. Örgütlü çalışmayı iyi biliriz. Şu an da bile binlerce insan çuvalların başında örgütlü biçimde bekliyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

-İmamoğlu'nun açıklamaları