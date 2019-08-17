DHA İSTANBUL - EMİNÖNÜ ALT GEÇİTTEKİ ÇARŞI SU ALTINDA (1)

Can EROK - \u0130stanbul DHA - EM\u0130N\u00d6N\u00dc alt ge\u00e7itte bulunan \u00e7ar\u015f\u0131y\u0131 su bast\u0131. \u00c7ar\u015f\u0131ya dolan metrelerce su nedeniyle i\u015f yerleri su alt\u0131nda kald\u0131.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n---------\n-Alt ge\u00e7itten g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler\nDHA FEEDBayramda doldu ta\u015ft\u0131! Ak\u0131n ettiler\u00dcnl\u00fc kuaf\u00f6r Batur\u2019dan g\u00fczellik turuF\u0131nd\u0131k bah\u00e7elerinde g\u00f6r\u00fclen y\u0131lanlar korkutuyor
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